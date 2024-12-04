吳誠文：台灣將攜手民主陣營 攻軍用商規無人機

國科會主委吳誠文今天表示，台灣政府已組織國內產業鏈，啟動軍用商規無人機計畫，將來會跟自由民主陣營合作拓展海外市場，並進一步發展國土安全、民生用途；同時，鼓勵台廠依據無人機系統市場需求，配合政策進行研發製造，政府會提供研發補助。

吳誠文今天晚間在臉書（Facebook）發文表示，捷克政府與民間對台灣非常友善，認為台灣跟他們一樣，是一個擁有民主自由價值觀的國家；昨天下午，捷克「巴卡拉基金會」帶領一個歐洲媒體記者團來國科會，進行台灣科技政策與產業的訪問，且除了西歐國家之外，更有過去較少接觸的東歐國家媒體記者。

由於俄羅斯、烏克蘭戰爭仍未平息，吳誠文指出，記者團對於台灣的軍工產業，特別是無人機相當感興趣；台灣政府已經組織國內產業鏈啟動軍用商規無人機計畫，將來也會跟自由民主陣營合作拓展海外市場，並且進一步發展無人機在國土安全以及民生用途。

吳誠文說，他也強調國科會將努力促進產業發展和學術研發的緊密結合，鼓勵台灣廠商依據無人機系統的市場需求，配合政策進行研發製造，政府除了提供研發補助外，也會協助連結國內外市場。

另外，吳誠文表示，記者團對於台灣的半導體產業最有興趣，包含如何發展成功，如何維持競爭力，及如何因應地緣政治、人才培育、能源需求、環境永續等挑戰。

吳誠文指出，他解釋台灣過去50年來發展出非常有效率的半導體產業環境，主要就是擁有獨特的科學園區，由政府、產業、學界緊密合作，把龐大的資源集中，用心的發展，創造了台灣特有的優勢。

吳誠文表示，現在台灣也鼓勵國際合作與技術交流分享，雖然強調先進製程研發必須留在台灣，但也相當樂意協助其他友好國家以台灣成功的經驗，建立合適的半導體產業。