志聖砸逾4.8億元林口購地 因應未來業務發展規劃

PCB半導體設備商志聖（2467）4日公告取得新北市林口區土地，投逾4.8億元購地。

志聖公告取得坐落新北市林口區新頭湖段192地號土地，交易單位數量：2,470.41平方公尺，折合747.299坪。

每單位價格：每坪650,000元，交易總金額：485,744,350元，決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理。取得或處分之具體目的或用途：因應本公司營運需求及未來業務之發展與規劃。