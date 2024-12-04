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季辛格退休後的英特爾 陸行之：應由台積電接手營運

中央社／ 新竹4日電
英特爾。路透
英特爾。路透

英特爾日前無預警宣布執行長季辛格（Pat Gelsinger）退休，12月1日起生效。英特爾未來何去何從引發熱議，資深半導體產業評論家陸行之表示，應由台積電美國團隊接手營運。

陸行之今天在臉書發文指出，美國已經主導超過50%的全球半導體邏輯晶片產品市場數年，擁有全球最頂尖的半導體設計人才，有人工智慧（AI）繪圖晶片（GPU）廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD）、電腦中央處理器廠英特爾（Intel）、手機晶片廠高通（Qualcomm）、電源管理晶片廠德儀（TI）等。

陸行之說，美國商務部想要重建美國半導體製造生態系，使得英特爾步入大幅虧損、執行長季辛格被趕下台的命運。

至於英特爾未來何去何從，陸行之表示，若找超微董事長暨總裁蘇姿丰接手，只能整頓英特爾的設計團隊；在晶圓製造方面，依然面臨缺人才、技術、經驗、領導和商業機密的問題。

陸行之說，川普上任後，美國商務部不應該要求英特爾若分割晶圓製造業務仍要持有51%股權，而是由美國政府及數個私募基金或科技基金，以大幅低於淨值的1000億美元，100%接手英特爾晶圓代工事業，再發至少30%的免費技術股給台積電，由台積電美國團隊接手營運。

他指出，這樣美國基金仍掌控70%英特爾晶圓代工股權，同時顧到面子、裡子，以後還可以再上市籌資，並吸收大量的半導體製造人才及技術。

對於台積電及股東而言，陸行之說，英特爾從未打算100%外包給台積電代工，台積電可以透過技術股獲取英特爾30%的獲利。未來川普若提高半導體進口關稅，台積電有足夠產能應對當地客戶需求。

英特爾先前曾傳出可能出售晶圓代工事業的消息，台積電董事長暨總裁魏哲家在10月法人說明會中表示，不會評估收購整合元件製造（IDM）廠的晶圓廠，陸行之的建議能否成真有待觀察。

台積電 美國商務部 英特爾

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