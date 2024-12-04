台積電推生物多樣性獎學金與提案獎勵 明年7月公布獲獎
台積電（2330）、農業部生物多樣性研究所與社團法人台灣植物分類學會4日攜手推動「Eco Plus! 生態共融計畫—台積電生物多樣性獎學金暨提案獎勵制度」，旨在鼓勵生物多樣性保育相關研究及貢獻、挖掘並培育生物多樣性潛力人才、激勵跨域合作的創新思維。
台積電說明，為了加速推動生態復育與自然教育培力的積極實踐，台積公司於今年 5 月 22 日啟動涵蓋棲地、物種、知識培力三大面向的「Eco Plus! 生態共融計畫」 ，寫下產、官、學與非營利組織多方攜手推動生物多樣性保育與研究的重要里程碑。
台積電說明，台積公司「Eco Plus! 生態共融計畫」預計於2030年前推動生物多樣性保護與推廣行動，例如：完成 1條生態廊道建置、6種瀕危物種保育，以獎勵制度支持96位潛力人才與93件重要生態研究，搭配推動eBird Taiwan鳥類資料庫、iNaturalist愛自然 2 個平台，促進公民科學參與，落實台積公司的《生物多樣性宣言》。
依據說明， 「Eco Plus! 生態共融計畫—台積電生物多樣性獎學金暨提案獎勵制度」將進一步深化生物多樣性知識面的落實。此制度自 2025 年 2 月 15 日至 3 月15 日開始接受申請，並預計 2025 年 7 月公布獲獎名單。2025 台積電生物多樣性獎學金暨提案獎勵，亦可參考https://www.tsmc.com/chinese/event/biodiversityaw
新秀獎：旨在鼓勵大專院校中具保育成果的社團持續累積生態熱忱。得獎者共將選出 5 名，獎金為新台幣 8 萬元（每名）；入選者 5 名，獎金為新台幣 4 仟元（每名） 。
菁英獎：旨在培育研究成果受國際肯定的生物多樣性人才。特優獎一名，獎金為新台幣 25 萬元；優等獎 2 名，獎金為新台幣 15 萬元（每名） ；佳作獎共 3 名，獎金為新台幣 5 萬元（每名） ；另外，將有 10 名入選獎名額，獎金為新台幣 6 仟元（每名） 。
提案獎：開放大專院校等學術機構與研究機構提交提案書，針對其研究提供申請經費管道。共將選出 3 名得獎者，每案補助經費最多新台幣 200 萬元，補助期程 2 年。
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