台達電擬投資14.4億元 在荷蘭興建EMEA總部
台達電全球大擴張，繼印度新總部9月啟用後，台達電今天代子公司DIH公告，擬投資4226萬歐元（約新台幣14.4億元），興建EMEA（歐非中東）總部辦公大樓，落腳荷蘭霍夫多普。
台達電今天代子公司Delta International Holding（簡稱DIH）公告，與Park 2020 Campus簽訂工程合約，投資興建EMEA總部辦公大樓，暫估工程總價款約3577萬歐元。台達電指出，DIH董事會今天也決議通過以649萬歐元，取得座落於荷蘭霍夫多普（Hoofddorp）的土地，以供興建EMEA總部辦公室使用。
包含土地取得與工程款，台達電預計投資4226萬歐元興建EMEA總部辦公大樓。台達電表示，此為因應未來業務發展所需。
台達電全球大擴張，台達電位於印度班加羅爾（Bengaluru）的印度新總部大樓和研發中心，今年9月正式啟用，未來3年將在當地擴大研發團隊規模，強化全球研發能量。
今年8月底，台達電除了宣布投下7100萬美元（約新台幣23.31億元），取得日本公司Alps Alpine的功率電感事業資產，並公告斥資139.27億日圓（約新台幣30.63億元）買下東京不動產，布建日本辦公室。
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