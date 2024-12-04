再生能源與AI浪潮推進 博盛掌握新MOSFET商機

博盛半導體（7712）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2135張，競拍底價161.74元，最高得標張數268張，暫定承銷價186元。競拍時間為12月6日至10日，12月12日開標；12月16日至18日辦理公開申購，12月20日抽籤，暫定12月26日掛牌。

全球向綠色經濟轉型的浪潮，加速電動車與再生能源市場的蓬勃發展。集邦統計，2023年全球電動車銷售量達1303萬輛，年成長率達29.8%，預計2024年銷量將增至1687萬輛，年成長率保持29.5%。此外，歐盟計劃2035年禁售燃油車的政策，以及其他國家加速推進的減碳計劃，進一步刺激電動車需求。

電動車相比傳統燃油車，每輛需使用的功率分離式元件數量從18顆大幅提升至250顆，增長約13倍，大幅推升MOSFET等功率元件的市場需求。此外，全球對再生能源的需求也在迅速上升；隨風電和太陽能等可再生能源的推廣，處理高壓、大電流的功率轉換技術成為重中之重，功率元件結合儲能設備，實現更高效的能源管理，更被業界重視。

博盛專注於提升功率分離式元件的效能，尤其是在以碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）為代表的第三代半導體技術上的應用。根據TrendForce數據，2022年SiC功率元件市場規模已達16億美元，未來將以每年38%的複合成長率在2026年突破53億美元。其中，電動車與再生能源仍是主要應用，分別佔市場份額的67%與13%。

博盛表示， 隨電動車、再生能源和AI應用的持續升溫，公司憑藉技術創新與全球市場布局，在功率半導體市場中占據重要地位。博盛董事長孟祥集表示，公司未來也將繼續深化在第三代半導體技術上的投資，滿足高效應用需求，同步抓住新能源與智能化浪潮中的成長機會。