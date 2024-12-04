快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

再生能源與AI浪潮推進 博盛掌握新MOSFET商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
博盛董事長孟祥集（中）率領經營團隊合影。圖／博盛提供
博盛董事長孟祥集（中）率領經營團隊合影。圖／博盛提供

博盛半導體（7712）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2135張，競拍底價161.74元，最高得標張數268張，暫定承銷價186元。競拍時間為12月6日至10日，12月12日開標；12月16日至18日辦理公開申購，12月20日抽籤，暫定12月26日掛牌。

全球向綠色經濟轉型的浪潮，加速電動車再生能源市場的蓬勃發展。集邦統計，2023年全球電動車銷售量達1303萬輛，年成長率達29.8%，預計2024年銷量將增至1687萬輛，年成長率保持29.5%。此外，歐盟計劃2035年禁售燃油車的政策，以及其他國家加速推進的減碳計劃，進一步刺激電動車需求。

電動車相比傳統燃油車，每輛需使用的功率分離式元件數量從18顆大幅提升至250顆，增長約13倍，大幅推升MOSFET等功率元件的市場需求。此外，全球對再生能源的需求也在迅速上升；隨風電和太陽能等可再生能源的推廣，處理高壓、大電流的功率轉換技術成為重中之重，功率元件結合儲能設備，實現更高效的能源管理，更被業界重視。

博盛專注於提升功率分離式元件的效能，尤其是在以碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）為代表的第三代半導體技術上的應用。根據TrendForce數據，2022年SiC功率元件市場規模已達16億美元，未來將以每年38%的複合成長率在2026年突破53億美元。其中，電動車與再生能源仍是主要應用，分別佔市場份額的67%與13%。

博盛表示， 隨電動車、再生能源和AI應用的持續升溫，公司憑藉技術創新與全球市場布局，在功率半導體市場中占據重要地位。博盛董事長孟祥集表示，公司未來也將繼續深化在第三代半導體技術上的投資，滿足高效應用需求，同步抓住新能源與智能化浪潮中的成長機會。

再生能源 第三代半導體 電動車

延伸閱讀

電動車逐漸失寵中？2025北美年度風雲車決選名單出爐

電動二輪車擦撞汽車 疑鋰電池短路突起火嚇壞民眾

能源高峰論壇／能源署副署長李君禮：打造零碳能源系統

能源高峰論壇／元晶董事長廖國榮：太陽能鏈助攻轉型

相關新聞

微軟攜產官學三方建構AI生態系 推動AI人才培育

為促進AI人才發展，協助企業順利推進AI轉型，微軟攜手產業夥伴舉辦論壇，以「挖掘未來金礦：AI職人共育，實踐產業落地」為...

世界與恩智浦合資VSMC 新加坡12吋晶圓廠舉行動土典禮

世界先進和恩智浦半導體（NXP ）於2024年9月成立之VSMC（VisionPower Semiconductor M...

Dyson推新款降噪耳機 續航力最高55小時

根據產業趨勢分析機構Grand View Research報告指出，2030年全球真無線（TWS）立體聲耳機市場規模預計...

韓國戒嚴風暴 工研院：產業是競合關係不要小看對手

韓國總統尹錫悅突襲戒嚴6小時又解嚴，政局動盪，向來是國際競爭對手的台韓關係微妙，工研院產科國際所所長林昭憲今天表示，不要...

世界先進VSMC十二吋晶圓廠新加坡動土 2027年量產

世界先進積體電路股份有限公司（5347）（Vanguard International Semiconductor Co...

龍華科大偕十大科技辦實務論壇 推廣電磁模擬技術應用

龍華科技大學工程學院攜手十大科技股份有限公司，於上個月9日和30日舉辦兩場CST電磁模擬科技實務論壇講座，邀請國內外專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。