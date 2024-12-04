虎門科技引進全台首台 Polytec 奈米級白光干涉儀 衝刺半導體營運動能
虎門科技（6791）4日宣布引進全台第一台Polytec奈米級白光干涉儀，提供銷售和量測服務，可協助客戶提高生產效率，強化市場競爭力，衝刺半導體與精密製造客戶營運動能。
虎門科技指出，Polytec高階白光干涉儀可精確測量微米甚至奈米級的表面輪廓，應用於非接觸式的高精度測量，尤其是對表面形貌、粗糙度及微結構有嚴格要求的領域，有助高精度需求的半導體、精密光學、微機電、航空航天、醫療等產業，提升產品質量控制與測量的精度。
虎門來自半導體和精密製造領域客戶占比高，引進Polytec白光干涉儀能減少後期的返工或質量問題，幫助客戶提高生產效率，推升營運穩定成長動能。
Polytec是國際上知名的高精度測量儀器製造商，Polytec白光干涉儀主要用於精密表面形貌與粗糙度的測量，以高精度、非接觸式測量與易於操作而著稱。
虎門科技昨日舉辦第32屆CAE技術大會暨應用科技博覽會，以GPU/AI技術、半導體與IC設計、先進封裝、電動車等議題為核心，吸引近700位CAE工程師等專家。
虎門也現場展示Polytec VibroFlex Qtec高精度振動都卜勒量測儀，可量測高達24M Hz的頻率，對粗糙度高和有吸收表面的材質都能精準量測，也可針對高速運動物體進行測試。
虎門科技總經理楊涪嵐表示，硬體強大運算能力與CAE技術結合，大大提升CAE模擬分析和工程設計的準確性和效率，也是進入AI輔助設計的第一步。
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