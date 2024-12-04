神達數位：明年業績看增兩位數 越南廠將投產
神達控股旗下神達數位今天發表行車記錄器新產品，神達數位總經理張樂羣表示，明年智慧移動、智慧車載及智慧物聯3大業務都將成長，整體業績有望成長兩位數，神數預計明年興櫃，海外市場看好日本與美國發展。
張樂羣接受媒體採訪指出，神數越南廠「如火如荼建設中」，預計明年投產，但產能拉升需要些時間，初期產能占比不會很大。如果從中國出貨到美國的產品需要加徵關稅，神數目前還有台灣廠可以因應。
他提到，神數並未在美國設廠，但母集團在美國已有據點。後段組裝測試產線的成本較低，若有需要設相關產線比較容易；至於SMT（表面黏著技術）產線的投資成本較高，「不是說動就動」。
談到產品規劃，張樂羣說，整體車市沒那麼好，但業務團隊對今年推出的產品非常有信心，對明年成長蠻有期待。神數旗下行車記錄器品牌Mio早期在台灣推單鏡頭產品，現在已升級到2個鏡頭，加上推出電子後視鏡型行車記錄器，有助於提升單價。
張樂羣指出，神數在幾年前進入日本市場試水溫，反應不錯，今年全系列產品都在日本上市，從機車市場拓展到汽車，看好在日本成長空間。
此外，他也提到，神數智慧車載業務進展不錯，客戶包含多家車隊管理公司，主攻商用車市場，除了硬體賣斷之外，也有客戶開始採用神數自行開發的雲端和軟體服務，導入訂閱制。
智慧零售業務方面，張樂羣透露，神數已掌握幾家客戶，都是業界領導品牌，因為產品週期比較長，未來幾年訂單能見度較高。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決
📢 LINE免費貼圖7款來了！可愛動物亂鬥 馬來貘、小薩、狗幾、喔熊慶耶誕
📢 LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 CASETiFY胡子碰碰手機殼2款可愛開箱！台式早餐圖案聞香 磁吸卡套支架極速感應
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言