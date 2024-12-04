快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

Oneweb總裁：台灣早已看準發展前瞻性 共同合作LEO

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
Eutelsat OneWeb連網事業群總裁Cyril Dujardin（左）。（余弦妙攝）
Eutelsat OneWeb連網事業群總裁Cyril Dujardin（左）。（余弦妙攝）

Eutelsat OneWeb連網事業群總裁Cyril Dujardin 4日指出，未來會持續與民主陣營站在一起，並持續與在地的業者合作發展，至於與台灣間的連結，經過這次得合作感覺得出來台灣政府具有前瞻性，因政府單位已經把法規、技術與基礎建設完備，在布建上也算是相對順暢。

數發部為強化重大災害發生時的通訊網路韌性，於去年補助財團法人電信技術中心（TTC），以非同步軌道衛星作為災時緊急應變通訊網路。其中最主要的合作商就是SES中軌道衛星及OneWeb低軌道衛星服務。其中主要投入在災難應變救災中的就屬OneWeb。

Cyril Dujardin 4日接受台灣媒體採訪時指出，當然在合作的過程中最主要的考量仍是以「民主制度」為主要，因此在未來思考布局時也不會改變這一策略。在過往的合作經驗中，大多面臨到的多數是在法規面、技術面以及基礎建設相關的問題，而這是在與台灣合作的過程中，可以明顯感受到台灣不論是在技術面、法規面以及基礎建設上都已經完備，因此在布建的過程中算是相對順暢。

Cyril Dujardin也提到，「台灣政府也有意識到低地球軌道（Low-Earth Orbit；LEO）可以很強化台灣的網路韌性，因此在一開始的判斷中，也能很明顯的看出來台灣政府已經看見了低軌衛星發展的潛力，所以政府單位是從頭到尾其實都跟我們一起合作」。

至於目前我國的低軌衛星OneWeb還無法24小時都有訊號，Cyril Dujardin說明，相關設備其實都已經布建完成，但主要還是泰國政府方面還需要有法規面的釐清。

先前數發部也表示，中軌衛星SES仰賴澳洲地面站，已在台灣所有地區提供全天候穩定服務。至於在低軌衛星OneWeb訊號則是仰賴關島、泰國與南日本地面站，目前僅剩泰國地面站還沒啟用，預計今年第4季泰國地面站開通後，台灣全部地區可24小時有低軌衛星訊號連線。

低軌衛星 泰國

延伸閱讀

泰國南部水患25死、逾66萬戶受影響 官員：6個府特別嚴重

倡王室改革「冒犯君主」 泰國人權律師累計刑期達16年

攸泰科技偕 TASA 及工研院 參加太空年會

鴻海集團底子硬 各領域快速展拳腳

相關新聞

微軟攜產官學三方建構AI生態系 推動AI人才培育

為促進AI人才發展，協助企業順利推進AI轉型，微軟攜手產業夥伴舉辦論壇，以「挖掘未來金礦：AI職人共育，實踐產業落地」為...

世界與恩智浦合資VSMC 新加坡12吋晶圓廠舉行動土典禮

世界先進和恩智浦半導體（NXP ）於2024年9月成立之VSMC（VisionPower Semiconductor M...

Dyson推新款降噪耳機 續航力最高55小時

根據產業趨勢分析機構Grand View Research報告指出，2030年全球真無線（TWS）立體聲耳機市場規模預計...

韓國戒嚴風暴 工研院：產業是競合關係不要小看對手

韓國總統尹錫悅突襲戒嚴6小時又解嚴，政局動盪，向來是國際競爭對手的台韓關係微妙，工研院產科國際所所長林昭憲今天表示，不要...

世界先進VSMC十二吋晶圓廠新加坡動土 2027年量產

世界先進積體電路股份有限公司（5347）（Vanguard International Semiconductor Co...

龍華科大偕十大科技辦實務論壇 推廣電磁模擬技術應用

龍華科技大學工程學院攜手十大科技股份有限公司，於上個月9日和30日舉辦兩場CST電磁模擬科技實務論壇講座，邀請國內外專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。