Oneweb總裁：台灣早已看準發展前瞻性 共同合作LEO

Eutelsat OneWeb連網事業群總裁Cyril Dujardin 4日指出，未來會持續與民主陣營站在一起，並持續與在地的業者合作發展，至於與台灣間的連結，經過這次得合作感覺得出來台灣政府具有前瞻性，因政府單位已經把法規、技術與基礎建設完備，在布建上也算是相對順暢。

數發部為強化重大災害發生時的通訊網路韌性，於去年補助財團法人電信技術中心（TTC），以非同步軌道衛星作為災時緊急應變通訊網路。其中最主要的合作商就是SES中軌道衛星及OneWeb低軌道衛星服務。其中主要投入在災難應變救災中的就屬OneWeb。

Cyril Dujardin 4日接受台灣媒體採訪時指出，當然在合作的過程中最主要的考量仍是以「民主制度」為主要，因此在未來思考布局時也不會改變這一策略。在過往的合作經驗中，大多面臨到的多數是在法規面、技術面以及基礎建設相關的問題，而這是在與台灣合作的過程中，可以明顯感受到台灣不論是在技術面、法規面以及基礎建設上都已經完備，因此在布建的過程中算是相對順暢。

Cyril Dujardin也提到，「台灣政府也有意識到低地球軌道（Low-Earth Orbit；LEO）可以很強化台灣的網路韌性，因此在一開始的判斷中，也能很明顯的看出來台灣政府已經看見了低軌衛星發展的潛力，所以政府單位是從頭到尾其實都跟我們一起合作」。

至於目前我國的低軌衛星OneWeb還無法24小時都有訊號，Cyril Dujardin說明，相關設備其實都已經布建完成，但主要還是泰國政府方面還需要有法規面的釐清。

先前數發部也表示，中軌衛星SES仰賴澳洲地面站，已在台灣所有地區提供全天候穩定服務。至於在低軌衛星OneWeb訊號則是仰賴關島、泰國與南日本地面站，目前僅剩泰國地面站還沒啟用，預計今年第4季泰國地面站開通後，台灣全部地區可24小時有低軌衛星訊號連線。