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奇景董事會通過 最多2000萬美元股票回購計畫

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電於4日宣布，該公司董事會已通過一項股票回購計畫，授權公司在公開市場或透過私下協商交易，回購最多2,000萬美元的奇景美國存託憑證。

奇景指出，上述計畫將立即生效，但該公司無義務回購任何特定數量的美國存託憑證，並可隨時自行決定修改或暫停此計畫執行。

奇景執行長吳炳昌表示，該公司自2006年上市以來，總計股票回購和股利發放的累積金額，已超過10億美元。此次股票回購計畫彰顯奇景對提升股東價值的承諾，以及在市場領導地位和長期發展前景的信心，特別是在汽車、AI、晶圓級光學鏡頭（WLO） 及OLED領域。奇景多元化的產品組合能更靈活應對市場波動，把握多領域的成長機會。同時，該公司也將持續在高成長領域的策略性投資。

光學鏡頭 美國 股票

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