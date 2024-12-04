世界與恩智浦合資VSMC 新加坡12吋晶圓廠舉行動土典禮

世界先進和恩智浦半導體（NXP ）於2024年9月成立之VSMC（VisionPower Semiconductor Manufacturing Company）合資公司，今（4）日在新加坡淡濱尼舉行12吋晶圓廠動土典禮，計畫2027年量產。

VSMC、世界先進公司與恩智浦半導體的經營團隊以及客戶、供應商、合作夥伴、公協會代表、當地居民、政府官員等貴賓皆到場與會，見證VSMC首座晶圓廠的動土儀式；新加坡人力部部長兼貿工部第二部長陳詩龍亦親臨現場，共襄盛舉。

VSMC暨世界先進董事長方略表示，新加坡不僅是亞洲的經濟樞紐，更是科技創新的高地，世界先進攜手恩智浦在新加坡興建公司首座12吋晶圓廠，將延續公司核心經營理念，提供特殊積體電路晶圓製造的專業服務，並為我們未來的發展奠定堅實基礎。

方略強調，這座新廠不僅將為半導體產業做出貢獻，更將為當地高科技產業注入強勁動能。此座晶圓廠的設計融入了現代科技和綠色製造理念，代表我們對未來的堅定承諾，VSMC將致力成為一個負責任的企業公民，在促進經濟發展的同時，也兼顧環境永續。」

恩智浦半導體總裁暨執行長Kurt Sievers表示：「非常高興看到VSMC12吋晶圓廠的建設迅速推進。恩智浦在新加坡擁有數十年成功的半導體製造營運經驗，新的VSMC晶圓廠與恩智浦的具差異化的混合式製造策略完全相符。這家新晶圓廠將為恩智浦成長計劃確保一個具有成本競爭力、供應鏈控制力和地理韌性的製造基地。」

VSMC的首座晶圓廠已動工興建，預計於2027年開始量產，首座晶圓廠成功量產後，世界先進及恩智浦半導體將考量未來業務發展，評估建造第二座晶圓廠。2029年，該晶圓廠月產能預計將達5.5萬片12吋晶圓，創造約1500個工作機會，同時將帶動上下游相關產業鏈發展，為新加坡及全球半導體生態系統作出貢獻。

該晶圓廠將採整合自動搬運系統（AMHS）的全自動化生產模式，並結合人工智慧應用的全面品質管理，以實現快速、精準、高良率和高品質的卓越製造，提供客戶具競爭力的服務，打造新加坡的智慧工廠。