中鼎開創全球水資源里程碑 榮獲水務產業金質獎

中鼎集團因應全球缺水危機，積極投入水資源永續管理，近年承攬的「台積電南科再生水廠」，成功以臺灣本土創新綠色技術，開創全球首座工業廢水再生回用至半導體製程里程碑，卓著績效榮獲「水務產業金質獎」肯定。頒獎典禮於12月3日舉行，中鼎李銘賢總經理代表出席接受表揚。

本獎項為臺灣水務產業發展協會舉辦，表揚於水務服務事業經營持續創新且成效卓著的單位。中鼎李銘賢總經理表示：發展再生水，為政府「科技造水」政策的重要布局，南科再生水廠在台積電的信賴與支持下，由中鼎結合工研院，以創新的水處理技術所打造，對於全球水資源開發再利用及減廢技術，極具開創及指標意義，更協助台積電實踐永續，減輕政府供水壓力，成功以產研合作創造多贏。

本廠由台積電委託中鼎進行投資、設計、興建及20年操作營運，為全球首座精煉廢水後回用於高階晶圓製造的再生水廠，在中鼎專業團隊的操作下，目前每日產水2萬噸，協助台積電南科廠區節省自來水量達30%，優異的成效，未來更將擴充至3萬噸產水量。本廠採用的臺灣創新水處理技術，是透過「高級生物處理程序（BioNET）」和「化學處理程序（FBC）」，使處理後的水質優於傳統生物處理方式，並達成節能減排、減少污泥產生等多重效益。為極大化廢水回收率並降低對環境的影響，中鼎持續於本廠建置「智慧水務管理系統」，並開發「AIoT 智慧控制開發精準加藥系統」，以更精密控制廢水處理程序的加藥量。