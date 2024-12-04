世界先進合資VSMC十二吋晶圓廠動土 2027年量產、2029年月產5.5萬片

世界先進（5347）（Vanguard International Semiconductor Corporation, VIS）及恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）今年9月成立VSMC（VisionPower Semiconductor Manufacturing Company）合資公司，4日在新加坡淡濱尼舉行十二吋（300mm）晶圓廠動土典禮，將在2027年開始量產，2029年月產能預計將達55,000片十二吋晶圓。

客戶、供應商、合作夥伴、公協會代表、當地居民、政府官員等貴賓皆到場與會；和VSMC、世界先進與恩智浦半導體的經營團隊共同見證VSMC首座晶圓廠的動土儀式，新加坡人力部部長兼貿工部第二部長陳詩龍也親臨現場。

VSMC暨世界先進董事長方略表示，「新加坡不僅是亞洲的經濟樞紐，更是科技創新的高地，在新加坡興建公司首座十二吋晶圓廠，將延續公司核心經營理念，提供特殊積體電路晶圓製造的專業服務，並為未來的發展奠定堅實基礎」。

方略指出，「這座新廠不僅將為半導體產業做出貢獻，更將為當地高科技產業注入強勁動能。此座晶圓廠的設計融入了現代科技和綠色製造理念，代表我們對未來的堅定承諾，VSMC將致力成為一個負責任的企業公民，在促進經濟發展的同時，也兼顧環境永續」。

恩智浦半導體總裁暨執行長Kurt Sievers表示，「非常高興看到VSMC十二吋晶圓廠的建設迅速推進。恩智浦在新加坡擁有數十年成功的半導體製造營運經驗，新的VSMC晶圓廠與恩智浦的具差異化的混合式製造策略完全相符。這家新晶圓廠將為恩智浦成長計劃確保一個具有成本競爭力、供應鏈控制力和地理韌性的製造基地」。

新加坡經濟發展局執行副總裁許凱琳表示，「我們歡迎世界先進和恩智浦半導體在新加坡合資成立VSMC之十二吋晶圓廠。這項合作肯定新加坡作為跨國企業開拓先進製造產業活動所具備的吸引力，也進一步鞏固我國作為半導體全球關鍵樞紐的角色。新廠不僅將創造約1,500份高科技就業機會，也會為本地企業帶來更多商業發展和合作機會。新加坡政府會在人才培訓、技術研發、區域供應、與減碳各方面持續投資，以強化新加坡半導體產業的生態環境與競爭力」。

VSMC的首座晶圓廠已動工興建，預計2027年開始量產，在首座晶圓廠成功量產後，世界先進及恩智浦半導體將考量未來業務發展，評估建造第二座晶圓廠。2029年，該晶圓廠月產能預計將達55,000片十二吋晶圓，創造約1,500個工作機會，同時將帶動上下游相關產業鏈發展，為新加坡及全球半導體生態系統作出貢獻。

該晶圓廠將採整合自動搬運系統（AMHS）的全自動化生產模式，並結合人工智慧應用的全面品質管理，以實現快速、精準、高良率和高品質的卓越製造，提供客戶具競爭力的服務，打造新加坡的智慧工廠。

VSMC也將履行對永續發展的承諾，此座晶圓廠將依新加坡綠建築標章（Green Mark）標準興建，並落實嚴謹的綠色製造措施。為了將對環境的影響降至最低，VSMC除將採用高效節能的冷卻與照明系統、高比例回收製程用水，以及使用環保建材；辦公室空間亦將融入多項綠色設計理念，如引入充足的自然光、打造豐富的公共空間與綠化景觀等，以營造健康和諧的工作環境與文化。

2024年6月5日，世界先進與恩智浦半導體宣布計劃在新加坡設立VSMC合資公司，以興建一座十二吋晶圓廠，總投資金額約為78億美元。同年9月4日，在取得相關單位核准後，世界先進和恩智浦半導體依計畫進行注資，VSMC合資公司正式成立。VSMC的成立象徵其於強化地理韌性與加速新加坡半導體生態系統發展的重要一步。