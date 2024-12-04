Mio新車用、機車行車記錄器問世 上市時間、價格一次看

行車記錄器第一品牌Mio 4日發表，多款車用及機車專屬行車記錄器產品，包括搭載11.26吋大螢幕與2K高畫質的Mio MiVue R888W3與Mio MiVue R880WD，分別配備三顆和二顆鏡頭，實現車內車外無死角的全方位錄影。有關「上市時間」Mio指出，全新行車記錄器系列將陸續上市，MiVue R880WD與MiVue 960W3預計於2024年底推出。

此次發表會還同步展示了另一款汽車行車記錄器-Mio MiVue 960W3，該款產品提供業界領先的8K錄影品質（前鏡頭為4K，後鏡頭則分別為內外2K畫質），前後鏡頭採用Sony的STARVISTM 2感光元件，確保無論車內或車外的影像都極為清晰。同時，Mio亦針對機車族群推出了全新設計的機車安全帽型雙鏡頭行車記錄器Mio MiVue MP30 GPS，該款產品同樣具備前後雙鏡頭2K錄影品質，為汽車與機車駕駛者提供更加全面與精確的行車安全保障。

公司指出，Mio MiVue R888W3與Mio MiVue R880WD分別搭配三顆以及二顆2K鏡頭，透過手勢滑動螢幕可切換前後內影像，實現同步多視角錄影功能。不僅能夠記錄車前的道路狀況，還能清晰掌握車內與車尾的影像。

特別是Mio MiVue R888W3除前鏡頭外，搭配的二合一後鏡頭設計，更可同時捕捉車側動態，讓泊車與行駛時的視野更加全面，幫助駕駛者快速應對突發狀況，提升行車信心，實現全方位的駕駛保護。分離式行車記錄器可依車內配置及使用者需求客製化調整鏡頭位置，避免前鏡頭部分影像受到遮蔽的情境。

駕駛者最怕的是在陽光直射下無法看清螢幕內容，Mio R888W3與Mio R880WD以1500 nits的業界頂級亮度，能有效避免後視鏡影像與後視畫面重疊反射情況下造成的危險。不僅如此，螢幕還內建光線感應技術，能根據周圍環境自動調整亮度，確保在隧道、陰影與夜晚等各種光線條件下，畫面都能保持舒適且易讀。

此外，電子後視鏡鏡面採創新的鍍膜設計，有別於業界電子後視鏡產品，鍍膜設計可以有效降低任何角度的反射，減少螢幕上的疊影，更能極大提升駕駛的使用便利性及觀看體驗。

Mio MiVue 960W3憑藉超高解析度技術，為行車記錄器樹立了新標準。其搭載業界罕見的8K錄影能力，結合前鏡頭4K與後鏡頭內外皆為2K的錄影品質，即使是快速移動或低光環境下的畫面，依然能捕捉到所有影像細節。對於追求極致畫質與全方位影像片段的駕駛者來說，MiVue 960W3無疑是最佳選擇，讓每一段旅程都能留下最完整的記錄。

Mio持續在機車市場推出更多樣化的專屬產品，今天發表專為騎士設計的安全帽型雙鏡頭行車記錄器Mio MiVue MP30 GPS，外殼採用碳纖維紋路的設計和Y字分割線點綴，散發精工與競速風格，外型充滿力學與動感，完美匹配機車族群的時尚品味，更融入於安全帽整體搭配！該產品無需繁瑣安裝，僅需將主機輕扣於安全帽支架上，即可啟動錄影功能，從機車騎士的第一視角完整記錄每一段旅程。

此外，Mio也展示全新Mio MiVue M802WD，這款雙鏡頭行車記錄器具備前後1080P/60fps錄影功能，適合多種車款安裝。MiVue M802WD強化使用者的安裝便利性，將整機線控與GPS整合為一，搭配超小體積的車廂內主機以及可支援大角度的安裝支架，MiVue M802WD可完美適應各種車體安裝情境位置。除此之外，MiVue 802WD的GPS線控也具備測速照相提醒功能，讓騎士安心騎乘。

Ｍio獨家智能三合一駐車模式，為駕駛者提供靈活的停車監控選擇：省電模式在碰撞時快速喚醒系統，錄下20秒關鍵影像，確保低耗電狀態下仍能保障停車安全；全時監控模式整合移動偵測與碰撞偵測，讓車內外情況都能清晰掌握；縮時錄影則將長時間停車影像濃縮成精華短片，方便快速瀏覽。此外，系統內建電壓保護機制，避免車輛電瓶過度放電，為愛車提供全天候守護，讓駕駛者安心停車無後顧之憂。