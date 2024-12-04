微軟攜產官學三方建構AI生態系 推動AI人才培育
為促進AI人才發展，協助企業順利推進AI轉型，微軟攜手產業夥伴舉辦論壇，以「挖掘未來金礦：AI職人共育，實踐產業落地」為題，邀產、官、學三方深入交流觀點與資源，凝聚合作夥伴力量，打造AI產業生態系，全面推動台灣AI人才的培育與發展。
論壇由台灣微軟合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒揭開序幕，破題點出企業對於打造AI應用與AI人才的需求殷切，建構孕育AI人才的生態系已成燃眉之急，且無法由個別企業單打獨鬥，需仰賴合作夥伴共同建立，加速實現AI落地到台灣各產業。
教育部政務次長葉丙成指出，政府正積極推動台灣AI大學聯盟（TAICA），整合全國大專校院的AI教育資源，提供學生跨校學習的機會。未來預計將擴充至50所大學，並考慮納入空中大學，持續豐富學程、擴大培育人才。
精誠資訊（6214）董事長林隆奮說明，精誠依集團AI發展策略，盤點因應業務發展所需的人才力來規劃個人AI技能學習地圖；同時搭配能力檢定及舉辦內部競賽，鼓勵協作共創，提升同仁在AI領域的技術與戰力。另外也成立跨部門的AI生態圈Task Force，規劃公司整體AI發展策略，依部門不同需求，持續培訓與招募多元AI人才。並與外部生態圈夥伴合作，聚焦數位轉型AI化，實踐產業應用情境的落地。
台灣大哥大（3045）總經理林之晨認為，隨著生成式AI及自動化工具的發展，AI將不再侷限於特定領域或職能，人人都能透過AI助理提升生產力，不僅讓人力專注於更高價值的業務，也能在勞動力短缺的情況下減少對人工的依賴。AI應用落地將在2025年迎來加速期，並將聚焦於五大面向，包括提高員工生產力、企業專屬模型、串接數位平台、AI倫理，以及連結AI生態系。
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