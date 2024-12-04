浚鴻數據助邁達特導入「DKABio AI 健康管理方案」 助員工解讀健康

佳世達（2352）旗下浚鴻數據（DKABio）以獨家「數位分身（Digital Twin）演算法」為基礎與專業醫療機構合作，協助邁達特導入「DKABio AI健康管理方案」，幫助員工透過個人數位分身解讀健康，並預測未來風險，提供企業量化員工健康照顧投入的成效。浚鴻數據致力推廣精準健康服務，並持續開拓員工健康管理市場。

DKABio參加明基佳世達集團在台灣醫療科技展的展區，於12月5日至12月8日在台北南港展覽館1館4樓展示數位分身演算法，攤位編號N102，合力打造智慧醫療新未來。

DKABio總經理楊雅惠表示，DKABio打破過去制式化的員工健檢模式，首創先以關鍵指標分析及預測員工健康風險，再依據風險建議精準健康管理方向。若經由AI預測某位員工對某項疾病具有高風險，或有併發症、共病的可能，DKABio將建議員工進行更精細的檢驗或檢查，「只做該做的檢查、將時間及金錢花在刀口上」，也避免檢驗資源的浪費。

目前DKABio已與邁達特合作，採用這個創新員工健康管理方案來照顧員工健康。邁達特人資長楊碩祐表示，DKABio除了幫員工解讀健康，也幫企業分析健康競爭力。整合分析所有員工的健康風險變化，可以量化企業對員工健康照顧投入的成效，更可以與全國勞工比較了解企業的相對健康競爭力，是企業落實ESG的具體展現。

DKABio已與全國80家以上醫療機構合作提供「DKABio AI健康管理方案」。企業員工可就近於DKABio合作的特約醫療機構接受服務，建立個人數位分身，將檢驗數據轉化為有意義且易懂的風險分析結果，搭配專業醫師或健康管理師諮詢建議，找到最適合員工的健康管理方案，再輔以AI助理將一年一次的員工健檢轉換為365天的AI健康照顧服務。