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Dyson推新款降噪耳機 續航力最高55小時

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
Dyson推新款降噪耳機，引發市場關注。圖片提供/Dyson
Dyson推新款降噪耳機，引發市場關注。圖片提供/Dyson

根據產業趨勢分析機構Grand View Research報告指出，2030年全球真無線（TWS）立體聲耳機市場規模預計將達到5,632億美元，吸引各家科技品牌投入無線耳機市場，科技大廠Dyson於12月正式推出首款純音頻耳機 OnTrac，建議售價16,900元。繼Dyson首款空氣淨化降噪耳機產品Dyson Zone， 第二款則選擇專注於耳機聲音品質，融入個人化主動降噪功能，推出Dyson OnTrac降噪耳機，能忠實還原每個音樂細節並有效阻隔外界噪音，為消費者帶來身臨其境的聽覺享受，同時其外殼提供多款顏色和飾面供消費者自由搭配。

恆隆行Dyson事業處副總經理Danny表示，隨著科技日新月異、通勤時間拉長，無線耳機幾乎成為現代人不可或缺的隨身配件，再加上近幾年Y2K趨勢帶起「全罩式耳機」浪潮回歸，比起一般入耳式耳機，不僅在聲音音質上更具有沉浸臨場感，多種客製化搭配更是時尚穿搭亮眼吸睛配件首選。Dyson OnTrac降噪耳機擁有絕佳音質與亮眼顏值，相信可以帶給台灣市場上喜愛音樂與時尚的消費者更優質的選擇，以及為無線耳機市場帶來全新趨勢。

Dyson OnTrac降噪耳機搭載16歐姆釹合金喇叭驅動器和數位訊號處理器（DSP），頻響範圍為6Hz至21,000Hz，不論是渾厚低音或通透高音，皆能完美呈現、提供卓越的聆聽體驗。此外，為創造最佳的聆聽環境，Dyson OnTrac採用個人化的主動降噪（ANC）演算法，透過8個主動降噪麥克風、每秒監測周圍噪音384,000次，主動消除背景噪音。再搭配被動降噪功能和精心設計的內部幾何結構，最高可消除高達40dB的噪音，降低音訊失真，忠實呈現細膩效果。

除了能夠有效阻隔外界噪音，Dyson OnTrac的電池續航力長達55小時，即使在啟用主動降噪功能的情況下，使用時間仍然可達兩周，滿足長時間的聆聽需求，無論長途旅行或日常通勤，都無需擔心電力不足。

據悉，Dyson OnTrac耳機在台推出極光銀、電光銅、曜石黑以及幻影紅四款獨特配色，完美體現Dyson對設計美學的堅持，打造兼具質感與耐用性的精緻外觀。本次，Dyson OnTrac提供多款可供替換的耳機外殼及耳墊，可以自由組裝超過百種的客製化搭配，讓消費者能盡情展現個人風格。

Dyson推新款降噪耳機，引發市場關注。圖片提供/Dyson
Dyson推新款降噪耳機，引發市場關注。圖片提供/Dyson
Dyson推新款降噪耳機，引發市場關注。圖片提供/Dyson
Dyson推新款降噪耳機，引發市場關注。圖片提供/Dyson

Dyson 耳機 降噪

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