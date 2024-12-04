低空飛行藍海市場 有望推升2035年固態電池需求達302GWh
根據TrendForce最新調查，隨著飛行汽車、電動垂直起降飛機（eVTOL）/城市空中交通（UAM）發展，固態電池有望成為低空飛行載具的一項主流電池技術，依照中國大陸、美國等政策願景規劃，估計全球低空飛行市場對固態電池的需求將於2030年達到86GWh，2035年進一步成長至302GWh。
全球眾多汽車和飛機製造商皆已投入低空飛行產業，估計目前有超過200個飛行汽車研發案正在進行，研發中的eVTOL型號也逾900種。波音、Toyota、長安汽車等皆在布局飛行汽車，小鵬汽車子公司更於日前的中國大陸國際航空航天博覽會與客戶簽下2,008台飛行汽車訂單，為全球業界至今最大的單一訂單。
TrendForce表示，隨著低空飛行技術發展，低空飛行載具對核心動力來源的電池性能要求也更高。像eVTOL垂直起飛時所需的動力是在地面行駛時的10至15倍，對電池有「三高一快」需求：高能量密度、高功率、高安全、超快充。而固態電池的能量密度可超過500Wh/kg，安全性較佳，且具備高功率和超快充潛能，更能滿足eVTOL/UAM對電池性能的需求。
目前中國大陸和美國皆規劃低空飛行載具的願景，其中，2024年3月中國大陸工信部等四部門聯合印發《通用航空裝備創新應用實施方案》，明確提出要推動400Wh/kg航空鋰電池產品量產，並實現500Wh/kg航空鋰電池產品的應用驗證，從政策面支持固態電池在低空飛行領域的應用。
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