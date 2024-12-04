快訊

86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐一件事

台61線重大車禍！3貨車連環追撞「被夾成廢鐵」 1死亡3送醫

一代作家瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

低空飛行藍海市場 有望推升2035年固態電池需求達302GWh

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，隨著飛行汽車、電動垂直起降飛機（eVTOL）/城市空中交通（UAM）發展，固態電池有望成為低空飛行載具的一項主流電池技術，依照中國大陸、美國等政策願景規劃，估計全球低空飛行市場對固態電池的需求將於2030年達到86GWh，2035年進一步成長至302GWh。

全球眾多汽車和飛機製造商皆已投入低空飛行產業，估計目前有超過200個飛行汽車研發案正在進行，研發中的eVTOL型號也逾900種。波音、Toyota、長安汽車等皆在布局飛行汽車，小鵬汽車子公司更於日前的中國大陸國際航空航天博覽會與客戶簽下2,008台飛行汽車訂單，為全球業界至今最大的單一訂單。

TrendForce表示，隨著低空飛行技術發展，低空飛行載具對核心動力來源的電池性能要求也更高。像eVTOL垂直起飛時所需的動力是在地面行駛時的10至15倍，對電池有「三高一快」需求：高能量密度、高功率、高安全、超快充。而固態電池的能量密度可超過500Wh/kg，安全性較佳，且具備高功率和超快充潛能，更能滿足eVTOL/UAM對電池性能的需求。

目前中國大陸和美國皆規劃低空飛行載具的願景，其中，2024年3月中國大陸工信部等四部門聯合印發《通用航空裝備創新應用實施方案》，明確提出要推動400Wh/kg航空鋰電池產品量產，並實現500Wh/kg航空鋰電池產品的應用驗證，從政策面支持固態電池在低空飛行領域的應用。

延伸閱讀

電動二輪車擦撞汽車 疑鋰電池短路突起火嚇壞民眾

低空經濟起飛 中明年規模估1.5兆 電動飛機200萬買得到

陸報告：2025低空經濟規模達人民幣1.5兆

陸10萬架「空中小黃」 2030商轉

相關新聞

微軟攜產官學三方建構AI生態系 推動AI人才培育

為促進AI人才發展，協助企業順利推進AI轉型，微軟攜手產業夥伴舉辦論壇，以「挖掘未來金礦：AI職人共育，實踐產業落地」為...

Dyson推新款降噪耳機 續航力最高55小時

根據產業趨勢分析機構Grand View Research報告指出，2030年全球真無線（TWS）立體聲耳機市場規模預計...

韓國戒嚴風暴 工研院：產業是競合關係不要小看對手

韓國總統尹錫悅突襲戒嚴6小時又解嚴，政局動盪，向來是國際競爭對手的台韓關係微妙，工研院產科國際所所長林昭憲今天表示，不要...

世界先進VSMC十二吋晶圓廠新加坡動土 2027年量產

世界先進積體電路股份有限公司（5347）（Vanguard International Semiconductor Co...

龍華科大偕十大科技辦實務論壇 推廣電磁模擬技術應用

龍華科技大學工程學院攜手十大科技股份有限公司，於上個月9日和30日舉辦兩場CST電磁模擬科技實務論壇講座，邀請國內外專家...

采威董座揭雲端服務「十年盛事」喊：百工百業都要做 AI

一站式數位轉型資訊服務商采威國際（6868）董事長蕭哲君4日透露，近年全球雲端服務市場在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。