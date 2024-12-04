獲認可！鴻海旗下工業富聯 MSCI ESG評級躍升至A級
近日，MSCI（Morgan Stanley Capital International）將鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）的最新ESG評級結果上調至A級，相比於2020年的CCC級，4年內Fii的ESG評級上升了4級。
MSCI ESG評級是國際最權威的ESG評價體系之一，評級覆蓋全球範圍內超過16,400家受評者，因其ESG評級權威度、公信度高，已成為國際資本市場的主流投資參考依據。 根據最新評級資料顯示，工業富聯憑藉在ESG方面持續地資源投入與表現提升，MSCI評級由2020年的BBB級調升至A級。
工業富聯始終重視可持續發展，將ESG要素納入公司決策和運營流程中。 2018年建立企業社會責任委員會，2021年更名為「永續發展委員會」，2022年新增設置ESG策進組，2024年進一步提升董事會對可持續發展工作的監督指導，強化可持續發展戰略與運營方針的結合，公司董事會更名成立「董事會戰略與可持續發展委員會」並修改議事規則，負責對公司長期發展戰略、重大投資決策、可持續發展規劃和ESG（含氣候變化、水管理等議題）工作進行研究並提出建議。 公司董事會成員具備環境能源、財務會計、管理、科技、電子與電腦工程等不同專業領域背景。
工業富聯表示，未來將繼續秉持「永續經營=EPS+ESG」理念、堅持「數據驅動，綠色發展」戰略，攜手各利害關係人多管齊下，邁向可持續發展。
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