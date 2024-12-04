外送產業工會反對兩大平台合併 向公平會陳情提出「三不一要」訴求

針對UberEats併購FoodPanda申請案，全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日向公平會遞出陳情書，提出「三不一要」的訴求，工會主張二大外送業者結合後市占率達八成甚至高達九成以上，是過往案例前所未見的情況，要求公平會應全盤考慮周全，甚至對Uber Eats併購FoodPanda一案進行更嚴格的審查。

工會指出，世界上主要國家之外送市場，均不存在由單一大業者壟斷90%市場的極端現象，可見各國公平會或相關政府單位應是有意地維持市場競爭者家數，維持市場競爭性，避免單一大業者壟斷市場，造成市場經濟發展及利害關係人權益之戕害。三不一要的訴求如下：

一、不接受寬鬆對待：要求公平會從嚴審查合併

從公平會過去審查結合案之行政慣例來看，在相結合業者若合併後市占率過高時，公平會均會否准結合案，如：燁聯與唐榮、錢櫃與好樂迪和統一與維力都是適例。本次Uber Eats併購Foodpanda，二業者結合後市占率達八成甚至高達九成以上，更是過往案例前所未見的情況。公平會應全盤考慮周全，甚至更應該對Uber Eats併購FoodPanda一案進行更嚴格的審查。

二、不附帶條件通過合併：公平會不創造獨占巨獸

公平會固然曾有過附條件或附負擔同意業者結合案例，然而即使未來公平會有權對違反結合條件或負擔的業者開罰，但壟斷所造成的市場結構性改變及所造成的影響卻再難以恢復，壟斷業者濫用市場地位的行為也無從僅透過罰款對其造成有效的約束力，況且世界各國亦不曾看過有主管機關可容許一家業者獨占外送平台市場的案例。公平會應確保市場競爭效率及公平性，切勿創造獨占巨獸，成為壟斷業者欺負台灣民眾的幫兇。

三、不要數據霸權：拒絕資料集中並確保全民數據不被濫用

根據媒體報導，假如Uber Eats成功併購Foodpanda，未來全台近16萬外送員、10多萬合作商家和將近1500萬位消費者之消費習慣、GPS定位、金流資訊、住址等個人資料，將全數由Uber Eats一間公司完全掌握，在UBER於歐洲違法將個人資料傳輸至美國的事件發生後，公平會如何確保Uber Eats不會濫用取得的資訊？不會將這些個人資訊非法傳輸至國外？不會透過這些相關資訊來訓練演算法，使外送員、店家及消費者的權益、保障面臨更加不利的窘境？公平會應審慎考量數據安全性於本案之重要性，切勿置全民及國家資安保障於不顧。

四、要「產業專法」儘速立法：保障外送員、商家及消費者三方權益

勞動部於2019年已認定外送員與Uber Eats間為僱傭關係的情況下，Uber Eats仍然拒絕提供外送員基本勞動權益保障，不僅多次單方面調降報酬、提高獎金門檻，嚴重影響外送員收入。Uber Eats甚且拒絕提供透明且公開的薪資計算標準，讓外送員難以預測收入並核對薪資正確性，影響外送員勞動權益甚鉅。政府機關應盡快確立外送平台主管機關，並且應設立產業專法，以落實外送員基本勞動權益保障，並同時顧及商家、消費者權益。