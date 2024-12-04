韓國戒嚴風暴 工研院：產業是競合關係不要小看對手
韓國總統尹錫悅突襲戒嚴6小時又解嚴，政局動盪，向來是國際競爭對手的台韓關係微妙，工研院產科國際所所長林昭憲今天表示，不要小看任何競爭對手，尤其現在產業界是競合關係，有些競爭對手也會是合作夥伴，台灣只要把握自身優勢即可。
尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，僅約6小時就因國會表決通過宣布解除，引發國內外高度關注，市場關注台廠在當地營運狀況，以及南韓政局動盪對台灣影響。
工研院今天舉辦「2025年台灣製造業暨電子零組件產業景氣展望記者會」，看好在人工智慧（AI）熱潮持續之下，2025年製造業產值預估成長率達6.48%。
針對韓國政局動盪是否對產業造成影響，林昭憲說，其實產業競爭力和打棒球、TEAM TAIWAN一樣，一方面是要贏在自己強（實力優秀），「他很強，我比他強就好了」，另一方面，如果對手自亂陣腳，台灣自然更有優勢。
不過，林昭憲強調，不要小看任何競爭對手，尤其現在產業界是競合關係，有些競爭對手也會是合作夥伴，台灣只要把握自身優勢即可。
林昭憲以無人機發展為例，直言有國外廠商因為成本壓不下來，到處找解方，不論在北美、歐洲、亞洲找解決方案，最後發現源頭都在台商，只有台商握有解決方法，因此他們開始系統性地來台灣洽談，希望台商加入供應鏈，由此可見，全球處在詭譎多變的環境下，台商的韌性與彈性是很大優勢。
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