龍華科大偕十大科技辦實務論壇 推廣電磁模擬技術應用

龍華科技大學工程學院攜手十大科技股份有限公司，於上個月9日和30日舉辦兩場CST電磁模擬科技實務論壇講座，邀請國內外專家分享電磁模擬的實用技術與應用經驗，吸引來自學界與業界的踴躍參與，活動反應熱烈。

實務論壇講座第一天課程首先由Dr. Prabir 以「使用CST模擬SIW喇叭天線」為題進行專題演講，讓與會者了解CST軟體在太赫茲（THz）頻段波導的設計與應用，內容實用且具啟發性。接著由教授鄭宇翔介紹「太赫茲天線」，讓大家了解這項前沿技術的未來發展。教授張立奇則進行CST實作導覽，透過案例操作，讓與會者更深入了解如何將模擬技術應用於實務中。

第二天的工作坊由十大科技研發經理劉政廷博士主持，內容聚焦於CST的進階模擬應用，幫助與會者掌握進階繪圖與多層次模擬技術，並透過多項小專題實作強化實務能力。為期兩日的課程亮點豐富，理論實作並重，參與活動人員與主講們的互動，無論是理論還是實作都獲益良多。

龍華科大工程學院表示，本次活動除提供多元的學習機會和互動交流平台，讓與會者有機會與CST夥伴老師及同學們共聚一堂，探索CST電磁模擬技術最新資訊與相關應用，促進交流、分享經驗和成果。