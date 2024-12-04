采威董座揭雲端服務「十年盛事」喊：百工百業都要做 AI
一站式數位轉型資訊服務商采威國際（6868）董事長蕭哲君4日透露，近年全球雲端服務市場在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳掀起的AI旋風影響之下，整個市場的規模已不斷擴大、成長，而他認為，台灣的軟體市場很有機會，不過要走向國際還是要靠「拉幫結派」，以加盟授權的方式，組建完成的生態系前進國際，屆時雲端服務市場也將啟動「十年盛事」。
蕭哲君指出，團隊產品IScloud360平台會員人數，受到AI題材的加持，不斷地向上增長，旗下最多的客戶都是以中小企業為主，而目前采威為助中小企業完成在「韌性、安全、永續」三大方向完成轉型，也額外打造了新產品「三大轉型大師」，而這個產品將在明年推出。他坦言，采威透過提供三大服務「系統整合」、「智慧方案」、「雲端服務」協助客戶完成數位轉型，其中都有運用AI。
蕭哲君強調，自己認為未來百工百業都必須要做「AI人工智慧」，這仍然是一個很大的市場趨勢，不過自己認為國內的市場還是太小了，因此自己將目光投向全球市場，他坦言，自己發現有些東南亞地區的軟體進展率較慢，因此自己帶資安產品前進國際時，就以東南亞地區作為切入市場。
針對技術布局，蕭哲君表示，目前旗下在雲端服務方面，共已打造了「6朵雲」，而其中「2朵雲」是以自建的方式、其他的「4朵雲」則是跟合作夥伴一起攜手打造，這就是所謂的「自建」加上「共構」的雙軌模式，團隊透過「自建、共構」的運作，從「產、銷、人、發、財」尋找切入口，並攜手合作夥伴打國際盃，最終才成功打進全球雲端服務市場供應鏈。
展望未來，蕭哲君表示，今年采威已經簽約馬來西亞、泰國獲取訂單，而團隊今天也與新加坡額外新簽署了一份合作備忘錄（MOU），而明年也有望與這家新加坡商擴大合作、簽約，團隊也正式啟動「4/3/3十年發展計畫」，預計團隊將在2025、2026年從「加速與擴張」邁向「國際化與拓展」階段，將海外授權市場布局觸角伸向中東，也有望帶動團隊整體營運邁向成長。
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