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Netflix 拓展台灣市場 首度攜手中華電信推資費方案

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Netflix拓展台灣市場，攜手中華電信推出相關通訊資費。路透
Netflix拓展台灣市場，攜手中華電信推出相關通訊資費。路透

台灣目前訂閱率最高的串流影視服務Netflix拓展台灣市場，首度與電信業者合作，今天攜手中華電信推出相關通訊資費。中華電信為行動、寬頻、影視用戶推出專屬優惠，即日起申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD家速方案，即可擁有Netflix高級版服務最多6個月後再享優惠價續租；中華電信行動用戶同時訂閱Hami Video電視館與Netflix高級版，合約期間可年省逾2千元。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信持續擴大影視布局，目前擁有豐沛影視資源的Hami Video，與全球最大串流影音平台Netflix深化合作，搭配5G行動及固網寬頻提供客戶最佳觀影體驗，憑藉在網路層、平台層與應用層的整合優勢，打造消費者優質數位及影視娛樂生活。

Netflix大中華區商業合作總監Allen Pan表示，Netflix致力於通過商業合作為消費者提供更多的娛樂選擇。

Netflix首度與台灣電信業者結盟，2019年Netflix先透過MOD上架機上盒，本次擴大全業務合作，包括提供精采5G全資費申辦首年優惠，主資費外月付359元起享5G行動網路及Netflix高級版整合服務；月繳1,799元以上贈Netflix高級版服務6個月後再享續租優惠，合約期間年省逾3千元。針對寬頻用戶，新申請或升速參加HiNet光世代速在必行、MOD家速方案300M以上雙向高速頻寬，首年贈Netflix高級版服務2個月，後續再享每月399元續租回饋，合約期間可省1,530元。

此外，中華電信首度推出雙串流平台方案，行動用戶同時申辦Hami Video的電視館服務及Netflix高級版，首年每月只要460元，主打將重磅登場的超夯韓國影集《魷魚遊戲》第2季等Netflix獨家影劇內容，並暢看電視館內運動、新聞、綜合、兒少等多元頻道所提供的豐富節目。

5G Netflix 中華電信

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