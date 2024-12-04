中保科與調查局簽署資安聯防 MOU啟動資通安全聯防機制

為響應政府提升資安防護至國家安全等級政策，增強資安聯防之專業縱深及防護能量，中保科（9917）於12月4日與法務部調查局正式簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，由中保科董事長林建涵及調查局副局長吳富梅分別代表簽署，以展開雙方深度合作，共同致力於保護台灣數位環境的安全及推動資安聯防生態系。

中保科作為國內科技保全產業的開創者，擁有廣大客戶群體，服務遍及食、醫、住、行、娛樂等各個領域，除了提供客戶實體安全防護，對於虛擬網路安全也同樣重視。尤其近年來，中保科在推動城市智慧化已有相當多優秀的成果，像是智慧監控、智慧防災與科技執法等方案，都會以物聯網(IoT)裝置搜集大量資料，透過雲端科技分析與儲存，虛實整合的數位科技固然帶來很多便利與智慧化，相對應的措施防範駭客攻擊和資安防護更顯重要。

林建涵表示，為了響應政府資安政策，中保科於2022年與中華電信旗下中華資安國際共同成立「保華資安公司」，不僅讓資安技術更有效應用在虛實整合系統中，提供政府與企業在智慧城市 AI 監控資安的解決方案，更可以讓台灣的城市智慧化、產業智慧化前行得更安穩。

值得一提的是，保華資安同時也擁有 TAF (財團法人全國認證基金會)認證之 ISO/IEC 17025 智慧科技資安檢測實驗室，主要協助電子/網通產業，通過國內標案資安驗收，符合外銷通關規範，希望助力台灣科技產業落實資安規範。