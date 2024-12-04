米其林台菜餐廳「膳馨」年菜開賣內用外帶宅配一應俱全

2025年春節時間較早，許多業者提前開賣年菜，年年廣受好評的米其林推薦台菜餐廳「膳馨」，推出「2025金蛇迎春圍爐宴」，匯集了各式經典台菜料理，包含蜜汁鴨腿鑲米糕、御膳山海佛跳牆、小米金湯燴鮑魚等，嚴選在地食材入菜，道道都嚐得到膳馨對於台菜料理的創新展現。

12月15日前預訂付清，再贈「牛肋眼、香酥鴨兌換券(二擇一)」，此外，膳馨也推出了外帶熱年菜及冷凍宅配年菜套組，周全滿足民眾過年圍爐需求，不論在家或在外，都要用滿桌料理迎新春，傳馨意。

擅長以創新手法詮釋台菜料理的膳馨，此次年菜中一道「桂花烏梅扒鳳翼」看見主廚的別出心裁，顛覆傳統經典手路菜「鳳翼」，將雞翅一隻一隻手工去骨，塞入花枝漿、蝦仁漿、菱角、香菇等食材一同蒸製，一口咬下，各式食材在口中交織出獨特層次口感，再搭配特製桂花烏梅醬汁，酸甜去膩，口齒留香。

膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱表示：「鳳翼是一道傳統經典手路菜，因作法費工，目前已不常見，此次我們以味道及口感切入，重新詮釋這道經典菜色，在每年珍貴的團圓時刻，為老饕們獻上這道特別的料理。」

身為闆娘也是集團創辦人之一的蔡馨誼說，今年過年比較早，從8月時就收到客人詢問年菜的資訊，因應各式團圓需求，膳馨也推出了6至8人份的外帶年菜，以及4至6人份的冷凍年菜，全方位滿足現代人過年圍爐需求。