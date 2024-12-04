AI熱潮2025將延續！ 工研院揭「三大趨勢」已成形

工研院4日透露，根據團隊近日的觀察發現，目前國際間已有三大趨勢開始成形，包括「地緣政治風險加劇」、「產業AI化需求」、「永續供應重要性升溫」，而團隊也預估這「三大趨勢」將成為2025年影響臺灣製造業發展的關鍵：地緣政治風險加劇、產業AI化需求及永續供應重要性升溫。

工研院4日舉辦「2025年臺灣製造業暨電子零組件產業景氣展望記者會」，發布2025年臺灣製造業及電子零組件產業景氣展望預測結果，預估2025年經濟景氣將緩步回升，輔以AI終端應用商機擴大，預估整體製造業產值達25.9兆元新臺幣，年增率為6.48%；2025年臺灣電子零組件產業產值規模將達到2.40兆新台幣，較前一年成長7.5%。 工研院IEKCQM預測團隊指出，全球通膨緩步下降，隨著美歐進入降息循環，國際消費支出持續擴張，經濟景氣回暖步伐穩健。在全球貿易重返溫和擴張下，輔以AI熱潮點火帶動我終端資通訊產品需求強勁，部分傳統產業供應鏈回補庫存效應，帶動我國出口、外銷訂單連續數月正成長。

國際需求回暖推動我業者擴充產能、綠能基建投資、廠商低碳轉型等利多因素，帶動我民間投資動能增溫，而民間消費基期雖高但擴張持續，臺灣經濟預料仍將溫和成長。明年四大工業年增率依序為資訊電子10.33 %、金屬機械3.54 %、民生工業3.53%、化學工業2.42 %。惟區域衝突升級、貿易保護主義抬頭、各國央行調整貨幣政策步伐不一，中國產能過剩、氣候變遷加劇，全球經濟不確定增加，後續發展需審慎留意。 製造業四大業別預測結果：美歐降息、AI商機，四大業別溫和成長 金屬機電：中國房地產業景氣低迷，影響全球今年鋼鐵供需。近期中國加大對房地產業支持力度、各國利率下降有助提振消費與投資、淨零永續趨勢下對低碳和數位基礎建設需求等三大因素影響下，有利全球鋼鐵、金屬製品需求重返溫和增長。

此外，隨著歐美國家降息、中國新振興措施推出，及全球對半導體、航太等產業需求增溫，業者投資意願轉強，帶動機械設備需求回升。預估明年金屬機電業產值將成長3.54%。 資訊電子：高階運算晶片在AI 手機、AI PC和邊緣式AI硬體、車用電子與伺服器等終端領域的應用，促進IC設計產業產值提升，而先進製程與封裝技術創新成為產業高速成長新驅動引擎。在AI、車用電子及衛星通訊的持續發展下，帶動PCB、被動元件、感測元件等電子零組件產品規格升級，使我國電子零組件產業附加價值提升、產值亦提高，預估2025年資訊電子業產值仍將成長10.33%。 化學工業：中國新增產能的市場競爭、地緣政治導致貿易障礙的情勢下，石油價格持續走低，無法支撐石化產品價格，業者現多以策略性調降產能因應。然在低基期因素，國際需求回溫，帶動2024年化學工業產值重返成長。

展望2025年，在國際需求持續溫和擴張下，預估明年化學工業產值將成長2.42%。然而全球碳定價國家持續增加，我國亦已擬定碳費徵收費率與時程，循環減塑、淨零減碳的議題將成為化學工業業者的重要轉型挑戰。 民生工業：全球服飾品牌廠庫存進入安全水位、採購活動回歸常軌，在低基期因素下，紡織業動能回升。展望未來，輔以通膨趨緩、央行降息，國際消費回暖，有利紡織業明年營運動能持續。高基期因素下，國內零售及餐飲銷售仍表現穩健，輔以調薪趨勢延續，表演藝術與運動賽事等熱潮不減，民眾消費支出意願仍強，支撐民生工業成長延續。預估2025年民生工業產值將成長3.53%。

至於國際三大趨勢方面，第一，地緣政治風險加劇。2024年為全球選舉年，隨著各國選舉陸續結束，政權交替，各國貿易、匯率及關稅政策預料將會重塑。在區域衝突升級、貿易保護主義抬頭之際，各國新政府政策將深刻影響全球經濟貿易、安全和科技格局。 第二，產業AI化需求。AI被認為可為經濟帶來革命性影響，然其效果其實取決於產業化與採用程度。如何有效地導入、擴大AI產業應用，帶動百工百業創新發展，協助我國產業突破式創新，為產業發展重要議題。第三則是，永續供應重要性升溫。歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、加以我國碳費將陸續正式實施，對業者生產製造布局勢將帶來衝擊。

工研院建議，在地緣政治風險加劇方面，面對區域衝突升級、貿易保護主義抬頭之際，建議業者可藉由推動產業於特色領域之發展、調整產業全球生產布局策略，並透過擴大與國際業者合作，強化臺灣產業韌性與競爭力。 在產業AI化需求方面，建議政府借鏡國際AI領先國家，預先為AI技術開發與應用提供明確治理規則，有利於臺灣未來AI創新解決方案輸出。此外，借鏡既有之半導體發展經驗及路徑，建立各產業AI化中心及AI核心技術開發平台，協助新興業者、中小企業降低發展AI應用之門檻。 此外，淨零浪潮席捲全球，良好的永續供應鏈管理已不再僅是口號，建議政府與業者協力建構科學方式衡量淨零減碳效益，並擴大減量輔導性政策，加速業者投入進行設備汰換、加大減碳技術的研發，協助業者低碳轉型。 對電子零組件產業最新觀察

工研院預測：零組件產業受惠於人工智慧帶動產品規格提升，搭配廠商所擁有堅實的基礎與科技研發實力，縱使2025年全球有不確定因素，臺灣電子零組件成長動能仍將持續 2025年臺灣電子零組件產業預計將延續2024年的成長基礎，AI持續從伺服器擴大向PC、Tablet、手機等邊緣（Edge）終端產品滲透，此將直接影響相關零組件的規格，例如：高階AI伺服器須承載數百GB/s至TB/s以上的流量，電路板的設計將以高階HDI為主、MLCC被動元件用量亦將大幅提升。

臺灣零組件廠商因地緣政治的影響，在低軌衛星、伺服器等具有機敏性產品上將持續受惠。因此預估2025年臺灣電子零組件產業（包含：顯示器、電路板、被動元件、LED元件、感測元件與電池元件）產值規模加總2.40兆新臺幣，成長率約為7.5%，優於2024年的5.4%。