中華電信攜手Netflix 推行動、寬頻、影視方案

中華電信（2412）4日宣布與Netflix深化合作，全面為行動、寬頻、影視用戶推出專屬優惠，申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD家速方案，即可擁有Netflix高級版服務最多6個月後再享優惠價續租；中華電信行動用戶同時訂閱Hami Video電視館與Netflix高級版，合約期間可年省逾2,000元。

中華電信表示，結合No.1的行動5G、HiNet光世代寬頻網路品質優勢，與國際串流平台Netflix再度攜手，以最多元的方案讓消費者一次滿足飆網追劇需求，輕鬆享受最高品質的影視娛樂饗宴。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信持續擴大影視布局，以擁有豐沛影視資源的Hami Video再度與全球最大串流影音平台Netflix深化合作，搭配5G行動及固網寬頻優異的網路品質提供客戶最佳觀影體驗，滿足觀眾一價收視多元影視內容的需求；另憑藉在網路層、平台層與應用層的整合優勢，必能為消費者打造最優質的數位及影視娛樂生活。

Netflix大中華區商業合作總監Allen Pan表示，Netflix致力於通過商業合作為消費者提供更多的娛樂選擇。我們很高興能與中華電信擴大合作，讓更多台灣觀眾可以欣賞Netflix上的深受歡迎的華語內容、好萊塢賣座電影、令人著迷的韓劇等豐富多元的影視作品。

中華電信是Netflix首度與台灣電信業者結盟的夥伴，自2019年透過全台最大影視平台MOD開啟雙方合作，共同推廣國內外優質影音內容，為提升台灣觀眾觀影體驗，本次擴大全業務合作，包括提供精采5G全資費申辦首年優惠，主資費外月付359元起即享5G行動網路及Netflix高級版整合服務；月繳1,799元以上贈Netflix高級版服務6個月後再享續租優惠，合約期間年省逾3千元。針對寬頻用戶，新申請或升速參加HiNet光世代速在必行、MOD家速方案300M以上雙向高速頻寬，首年贈Netflix高級版服務2個月，後續再享每月399元續租回饋，合約期間可省1,530元。

此外，中華電信強調，也與Netflix強強聯手一同滿足民眾全方位的影視需求，中華電信行動用戶同時申辦本土最優質OTT Hami Video的電視館服務及Netflix高級版，首年每月只要460元，不僅可觀賞包括12/26重磅登場的超夯韓國影集《魷魚遊戲》第二季等Netflix獨家影劇內容，還能暢看電視館內運動、新聞、綜合、兒少等多元頻道所提供的豐富節目。中華電信秉持以客戶為中心的理念，持續結合電信與科技提供各類優質服務及多元方案，就是要為您走在最前面！