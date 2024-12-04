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大尺寸顯示面板第4季出貨衰退 IDC：明年首季有望回溫

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
顯示器示意圖。記者吳康瑋／攝影
顯示器示意圖。記者吳康瑋／攝影

根據IDC（國際數據資訊）4日公布的最新「全球大尺寸顯示面板出貨追蹤報告（Worldwide Large Panel Monthly Shipment Volume Tracker）」顯示，2024年10月大尺寸顯示面板月出貨量衰退-16.8%，除電視顯示面板(TV Panel)月減-7.7%外，其餘三種大尺寸顯示面板月成長率均衰退高達兩位數。

而這份研究結果也顯示，市場在顯示器顯示面板(Monitor Panel)的出貨量上，呈現月減-17.7%、筆記本電腦顯示面板(Notebook Panel)出貨月減-28.0%，而在平板電腦顯示面板(Tablet Panel)方面的出貨量則呈現月減-13.9%。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究分析師陳建助表示，大尺寸顯示面板經過2024年第三季旺季備貨週期後，於2024年10月面臨大幅度需求修正，預期2024年第四季各應用大尺寸顯示面板季出貨亦將面臨衰退。

陳建助指出，儘管2024年10月乃至第四季大尺寸顯示面板均面臨出貨衰退現象，但有鑑於2025年上半年美國有可能再次加徵中國商品進口關稅，同時於2024年11月起各應用大尺寸顯示面板需求持穩，甚至部分入門規格的需求已開始增加，我們預期2025年第一季大尺寸顯示面板季需求有望成長，淡季不淡。

展望2025年第一季，各類大尺寸顯示面板出貨量都有望成長，電視顯示面板(TV Panel)季增率+0.3%，顯示器顯示面板(Monitor Panel)以及筆記本電腦顯示面板(Notebook Panel) 季成長率將個別成長+8.7%以及+3.6%。

貨量 面板

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