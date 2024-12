華碩率先全台電腦品牌 加入FIRST國際資安組織

華碩(2357)4日宣布正式成為全球最大資安事件應變組織 FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) 會員,為台灣唯一入會的電腦品牌。此舉彰顯華碩在資訊安全領域的領先地位與承諾,致力於為全球用戶與合作夥伴提供安全可靠的產品與服務,進一步強化資安韌性,並推動ESG永續發展。成為FIRST會員後,華碩將協同上下游商業夥伴,攜手打造共享價值的資安生態圈,助力社會實現正向變革。

華碩集團資安長金慶柏表示,華碩以「建構數位韌性,提升品牌信任;追求卓越,安全同行」為資安願景,積極推動數位安全風險管理。華碩成為FIRST正式會員後,將與國際電腦安全事件回應團隊 (CSIRT)、產品安全事件回應團隊 (PSIRT) 進行深化交流,探討全球數位安全趨勢及整合網路威脅情資,藉此提升國內企業的數位技術實力與資安韌性。我們將持續強化全球資安生態圈的成熟度,領導並建立產業區域聯防及供應鏈資安機制,加強緊急應變效率,確保面對各類網路威脅時,能更迅速有效應對。

華碩電腦前瞻威脅分析師許宗仁分享,加入FIRST讓我們能與全球頂尖資安專家及領先的網路防護團隊建立緊密合作關係。不僅能即時掌握國際與國內的資安威脅,更能藉由FIRST的廣泛聯絡網,共享網路威脅情資,協助企業有效應對挑戰,減少網路威脅對產業與社會的影響。

FIRST為國際非營利組織,由全球100多國、超過 700 個電腦安全事件回應團隊(Cyber Security Incident Response Team, CSIRT)、產品安全事件回應團隊 (Product Security Incident Response Team, PSIRT) 共同組成,致力於優化全球網路安全的發展與韌性。會員涵蓋公部門、企業和學術機構的資安專業人員,透過共享專業知識與情資,共同提升全球網路防護能力。

加入FIRST 會員的企業需經兩個現任會員實地考察與推薦,並由FIRST董事會審查批准。華碩此次由勤業眾信聯合會計師事務所資安團隊DTTW-CSIRT (Deloitte Taiwan CSIRT) 與杜浦數位安全電腦資安事件應變小組TeamT5 CSIRT (TeamT5 Cyber Security Incident Response Team) 推薦,經嚴格審核後成功加入,展現華碩在資安領域的卓越實力與國際信任。