華碩加入資安組織FIRST 台灣唯一入會電腦品牌
華碩今天宣布正式成為全球最大資安事件應變組織FIRST（Forum ofIncident Response and Security Teams）會員，為台灣唯一入會的電腦品牌。
FIRST為國際非營利組織，由全球100多國、超過700個電腦安全事件回應團隊（CSIRT）、產品安全事件回應團隊（PSIRT）共同組成，致力優化全球網路安全的發展與韌性。加入FIRST會員的企業需經2個現任會員實地考察與推薦，並由FIRST董事會審查批准。
華碩集團資安長金慶柏透過新聞稿表示，華碩成為FIRST正式會員後，將與國際電腦安全事件回應團隊、產品安全事件回應團隊進行深化交流，探討全球數位安全趨勢及整合網路威脅情資，藉此提升國內企業的數位技術實力與資安韌性。
華碩電腦前瞻威脅分析師許宗仁說，加入FIRST讓華碩能與全球頂尖資安專家及領先的網路防護團隊建立緊密合作關係，不僅能即時掌握國際與國內資安威脅，更能藉由FIRST廣泛聯絡網，共享網路威脅情資，協助企業有效應對挑戰。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決
📢 LINE免費貼圖7款來了！可愛動物亂鬥 馬來貘、小薩、狗幾、喔熊慶耶誕
📢 LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 CASETiFY胡子碰碰手機殼2款可愛開箱！台式早餐圖案聞香 磁吸卡套支架極速感應
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言