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華碩加入資安組織FIRST 台灣唯一入會電腦品牌

中央社／ 台北4日電

華碩今天宣布正式成為全球最大資安事件應變組織FIRST（Forum ofIncident Response and Security Teams）會員，為台灣唯一入會的電腦品牌。

FIRST為國際非營利組織，由全球100多國、超過700個電腦安全事件回應團隊（CSIRT）、產品安全事件回應團隊（PSIRT）共同組成，致力優化全球網路安全的發展與韌性。加入FIRST會員的企業需經2個現任會員實地考察與推薦，並由FIRST董事會審查批准。

華碩集團資安長金慶柏透過新聞稿表示，華碩成為FIRST正式會員後，將與國際電腦安全事件回應團隊、產品安全事件回應團隊進行深化交流，探討全球數位安全趨勢及整合網路威脅情資，藉此提升國內企業的數位技術實力與資安韌性。

華碩電腦前瞻威脅分析師許宗仁說，加入FIRST讓華碩能與全球頂尖資安專家及領先的網路防護團隊建立緊密合作關係，不僅能即時掌握國際與國內資安威脅，更能藉由FIRST廣泛聯絡網，共享網路威脅情資，協助企業有效應對挑戰。

情資 華碩 資安

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