台積電衝 AI 商機 傳魏哲家要全球夥伴做好三年擴產準備

台積電（2330）正積極擴充產能應對AI龐大需求，業界外傳，甫結束的2024台積電供應鏈管理論壇期間，董座魏哲家不僅提到台積電成功的關鍵，更號召全球夥伴大大小小的供應商都要一起把握AI成長商機，「要（夥伴們）做好三年擴產至少2倍以上的準備。」

台積電尚未敲定2025年資本支出，不過，先前10-11月業界即傳出，台積電衝刺全球布局，2025年包含在建與新建廠案，海內外蓋廠總數衝十個，不僅是公司歷來頭一遭，更寫下全球半導體業同時推進十個廠建置的新紀錄，並推升公司明年資本支出恢復高年成長走勢，而供應鏈被後勤備援是關鍵。

法人估，台積電2025年資本支出可望達340億美元至380億美元（約新台幣1.1兆元至1.2兆元），挑戰歷史新高。

對於2025年資本支出相關議題，台積電公關處11月14日已回應，公司尚未公布2025年資本支出規劃，有關資本支出說明，請以公司公開資訊為主。至於2024年資本支出則以10月法說會中的說明為主。

依據台積電日前新聞稿台積電日前在3日舉辦「2024年供應鏈管理論壇」，並頒發當年度優良供應商獎項，共計應用材料、旭化成、辛耘（3583）、崇越（5434）等海內外27家廠商入列。台積電董事長魏哲家強調，半導體生態系和全球供應鏈是台積電成功的關鍵，也是塑造未來的重要角色。

魏哲家在新聞稿指出，台積電除持續提升策略規劃、增強產能、加強韌性並提升品質，更有責任確保行動對永續發展和經濟帶來正向的價值。

台積電本屆論壇以「賦能未來-打造永續半導體生態系」為主題，邀請包括國際永續領域巨擘、氣候及平等倡議者Paul Polman分享將永續結合商業策略的洞見，並由專精於運用人工智慧與數據分析優化流程、實現減碳目標的默克集團技術長John Langan剖析綠色科技革命。

論壇並規劃涵蓋先進封裝、材料科技，以及職場性別賦能等多元的分組討論，激盪創新與對話，為供應鏈韌性挹注成長動能。