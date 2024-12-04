快訊

史上最大毒溫室市值逾10億！警蒐證險遭蛇吻 嫌犯勤做筆記：男生都不行

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

台積電衝 AI 商機 傳魏哲家要全球夥伴做好三年擴產準備

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）正積極擴充產能應對AI龐大需求，業界外傳，甫結束的2024台積電供應鏈管理論壇期間，董座魏哲家不僅提到台積電成功的關鍵，更號召全球夥伴大大小小的供應商都要一起把握AI成長商機，「要（夥伴們）做好三年擴產至少2倍以上的準備。」

台積電尚未敲定2025年資本支出，不過，先前10-11月業界即傳出，台積電衝刺全球布局，2025年包含在建與新建廠案，海內外蓋廠總數衝十個，不僅是公司歷來頭一遭，更寫下全球半導體業同時推進十個廠建置的新紀錄，並推升公司明年資本支出恢復高年成長走勢，而供應鏈被後勤備援是關鍵。

法人估，台積電2025年資本支出可望達340億美元至380億美元（約新台幣1.1兆元至1.2兆元），挑戰歷史新高。

對於2025年資本支出相關議題，台積電公關處11月14日已回應，公司尚未公布2025年資本支出規劃，有關資本支出說明，請以公司公開資訊為主。至於2024年資本支出則以10月法說會中的說明為主。

依據台積電日前新聞稿台積電日前在3日舉辦「2024年供應鏈管理論壇」，並頒發當年度優良供應商獎項，共計應用材料、旭化成、辛耘（3583）、崇越（5434）等海內外27家廠商入列。台積電董事長魏哲家強調，半導體生態系和全球供應鏈是台積電成功的關鍵，也是塑造未來的重要角色。

魏哲家在新聞稿指出，台積電除持續提升策略規劃、增強產能、加強韌性並提升品質，更有責任確保行動對永續發展和經濟帶來正向的價值。

台積電本屆論壇以「賦能未來-打造永續半導體生態系」為主題，邀請包括國際永續領域巨擘、氣候及平等倡議者Paul Polman分享將永續結合商業策略的洞見，並由專精於運用人工智慧與數據分析優化流程、實現減碳目標的默克集團技術長John Langan剖析綠色科技革命。

論壇並規劃涵蓋先進封裝、材料科技，以及職場性別賦能等多元的分組討論，激盪創新與對話，為供應鏈韌性挹注成長動能。

台積電 資本支出

延伸閱讀

基辛格退休 專家：英特爾臨多重課題、應有共同執行長

張忠謀憶交棒推雙首長 責任已落在接班人肩膀上

台積電前董座劉德音 與柏克萊校長討論籌組智庫

張忠謀新書自揭2009年重返台積電CEO 親自赴美與黃仁勳解決輝達的懸案

相關新聞

英特爾CEO換人 台積獲益

英特爾（Intel）執行長基辛格突然退休，震撼全球半導體業。外資分析師表示，英特爾很可能分拆晶片製造事業和獲利較佳的產品...

AI熱潮一波波 好戲在後頭…輝達、台積催動下世代晶片

業界傳出，搭載輝達（NVIDIA）最新Blackwell平台GB200等AI晶片的伺服器本季量產之際，輝達正攜手台積電等...

繼續強力成長 工研院估2025年半導體產值上看6兆元

工研院綜整國內外經濟情勢，發布2025年製造業及電子零組件產業景氣展望預估結果，預估2025年經濟景氣緩步回升，AI終端...

AWS最新晶片Trainium 3預計明年底上市 由台積電操刀

AWS雲端年會（AWS：Invent 2024）台灣時間今日凌晨正式開幕，AWS 執行長執行長加爾曼（Matt Garm...

工研院發表國內首支Micro LED AR眼鏡 亮度十倍突破

AR智慧眼鏡進化為「戶外神器」，鋼鐵人眼中的智慧介面正逐步實現中！工研院攜手LED晶片商宏齊（6168）科技、智慧眼鏡廠...

數發部：截至10月底 我國5G基地台業者涵蓋率達97.99％

數位發展部4日赴立法院交委會報告明年度預算編列情形，明年度歲入預算編列24億5,998萬元，年減約減 3.19％；歲出編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。