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繼續強力成長 工研院估2025年半導體產值上看6兆元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
工研院指出，AI熱潮延續，2025年製造業產值估成長6.48％。記者陳儷方／攝影
工研院指出，AI熱潮延續，2025年製造業產值估成長6.48％。記者陳儷方／攝影

工研院綜整國內外經濟情勢，發布2025年製造業及電子零組件產業景氣展望預估結果，預估2025年經濟景氣緩步回升，AI終端應用商機擴大，預估整體製造業產值可25.9兆元，年成長6.48％；電子零組件產業產值規模可達2.4兆元，較前一年成長7.5％。其中，半導體同樣強勁，2024年產值破5兆元，預估2025年可破6兆元。

工研院所長林昭憲表示，工研院預計2025年台灣的半導體會有16%的增長，預估可達6兆元， 這是台灣第一次繼今年突破5兆元，達5.兆3千萬元後，再度明顯成長，2025年預估就有可能會達成6兆元目標，AI是帶動半導體的火車頭，希望透過AI的帶動，拉著百工百業可以持續成長。

工研院預測四大製造業產值2025年成長情形，在歐美降息、AI商機的環境下，四大業別都可溫和成長，金屬機電、資訊電子、化學工業、民生工業2025年產值的成長，分別為3.54％、10.33％、2.42％，以及3.53％。

工研院分析，2024年為全球選舉年，隨著各國選舉陸續結束，政權交替，各國貿易、匯率、關稅政策將出現重塑，工研院並發現國際間三大趨勢已然成形，包括地緣政治風險加劇、產業AI化需求、永續供應重要性升溫。因此建議應強化我國產業韌性與競爭力，建立各產業AI化中心及AI核心技術開發平台，加速加大減碳技術的開發。

AI 工研院

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