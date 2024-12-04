AWS最新晶片Trainium 3預計明年底上市 由台積電操刀
AWS雲端年會（AWS：Invent 2024）台灣時間今日凌晨正式開幕，AWS 執行長執行長加爾曼（Matt Garman）指出AI是沒有終點線的競賽，將普及百工百業，他在會中公布AWS最強自研晶片 Trainium3，採3奈米製程，預計明年底問世，並公布 AWS將以電源、冷卻和硬體設計創新打造全新AWS數據中心，預計2025年初在美國開始動工興建。並展示新AI伺服器架構，挑戰輝達（NVIDIA）AI伺服器產業的霸主地位。
加爾曼表示，AWS在未來針對AI、運算新功能和產品顛覆性升級。在主題演講中，他發表新的伺服器Trn2 UltraServers，用以串聯更多的晶片，訓練成本較競爭對手NVIDIA下降，
據了解，新的Trainium 3將由台積電（2330）操刀，明年底問世，新的伺服器Trn2 UltraServers搭載AI晶片Trainium2，採用新技術的超級電腦，AI新創公司Anthropic將是率先採用新技術的用戶，蘋果也是Trainium2晶片的客戶。
加爾曼表示，下一代AI晶片Trainium3明年底上市，用以滿足生成式AI訓練與推理的高需求負載，與上代Trainium2 相比，運算能力增加2倍，能源效率提升40%，並以更高的運算能力和更低的成本吸引客戶。
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