國內首檔AI+優息台股ETF 00962 12月6日掛牌搶錢潮

台新投信指出，在AI大廠財報及展望優於預期大漲的帶動下，台股頻創歷史新高，展望後市，企業獲利持續上修，第四季起進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁，分析師估計，2024~2025年台股企業獲利成長率皆可達二位數，提供台股下檔最好的保護，另一方面，9月起Fed進入降息循環，股票市場將持續受到市場資金推升。根據統計，近10年來11月至年2月台股連4月上漲，現在正是布局時機，而在類股表現中，中長線成長趨勢明確的AI概念股將是台股上攻的領頭羊，國內首檔 AI+優息台股ETF-台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962） 將於12/6掛牌搶錢潮。

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊指出，台灣AI供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工都具備關鍵優勢，讓台灣成為名副其實的「AI軍火庫」。其中，受惠國際雲端大廠在全球建立AI伺服器資料中心，伺服器製造訂單動能維持高檔，伺服器的硬體規格決定了AI模型的運算能力及速度，甚至將影響AI系統的可靠度和穩定性。鴻海、廣達、緯創和英業達等台系大廠，掌握全球八成伺服器市場、九成AI伺服器市場。

在類股操作上，台新台灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊指出，AI技術在各個行業中的應用及需求不斷增加，第四季電子產業將進入傳統旺季，隨著生成式AI需求的提升及南部晶片設計產業推動基地的設立，台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長，長線的產業趨勢成長動能將延續，建議可優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。