工研院發表國內首支 Micro LED AR 眼鏡 亮度十倍突破

AR智慧眼鏡進化為「戶外神器」，鋼鐵人眼中的智慧介面正逐步實現中！工研院攜手LED晶片商宏齊（6168）科技、智慧眼鏡廠商追風科技打造國內首支以Micro LED製成的 AR智慧眼鏡，具備高畫質（FHD）、十倍亮度、低能耗等特性，解決AR智慧眼鏡無法在室外使用的痛點，不僅顛覆顯示技術格局，更為智慧穿戴裝置開啟無限可能。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，AR/VR產業在娛樂、教育、旅遊、零售和醫療保健等領域的迅速崛起，根據Grand View Research資料顯示，至2030年全球AR/VR市場將達到5975億美元。

為了優化顯示效果，工研院著眼於Micro LED應用於虛擬擴增實境研發，透過深耕多年的半導體技術，成功開發出畫素間距小於4微米的Micro LED，並將Micro LED精準轉移到半導體電路設計CMOS基板上，克服對位精準度的挑戰。此次攜手AR眼鏡廠商開發國內首支以Micro LED打造的AR智慧眼鏡，實現兼具高畫質（FHD）、高亮度特點，讓AR裝置擁有優異的顯示效果，期望此次攜手業者在技術的創新突破，能推動智慧穿戴與元宇宙的蓬勃發展。

宏齊科技董事長汪秉龍指出，目前市面上大多數AR智慧眼鏡採用OLED面板，雖然具有不錯的色彩表現，但會有亮度不足、燒屏等缺點，尤其是亮度的限制，讓AR眼鏡只能在室內使用，無法滿足戶外場景需求。

宏齊科技攜手工研院開發Micro LED顯示面板，與追風科技共同整合出創新AR智慧眼鏡，成功解決亮度、續航、解析度三大難題，其中顯示面板經過光學繞射後，亮度仍超過3,000 nits，是市售OLED AR眼鏡的5~10倍亮度以上，即使在強光下仍能清晰顯示，解析度達高畫質（FHD），是既有已發表Micro LED AR眼鏡的6倍精細度，成功將AR智慧眼鏡的應用場景從室內延展至戶外，帶來全新體驗。

追風科技執行長蘇彥彰說明，追風科技提供光學元件設計製造、眼鏡外觀組裝，與工研院及宏齊科技開發的Micro LED技術打造AR智慧眼鏡，今年首次於t.Hub內科創新育成基地發表，展示其高亮度、高對比度和低功耗特性，也因Micro LED結構輕薄，減少裝置重量，提升佩戴舒適性。另外，更將AI技術導入智慧眼鏡並結合手機錄音功能，即時將語音轉譯國、英、日、義等多種語言顯示於眼鏡上，可應用於線上會議、國際論壇等大型活動交流。

工研院攜手國內產商開發的Micro LED AR眼鏡具備三大特色，一、高解析，高畫質（FHD）的解析度，為使用者帶來高沉浸感的元宇宙顯示效果；二、高亮度，經過光學繞射後亮度仍超過3,000 nits，打破現有產品只能在室內使用的限制；三、低功耗，功耗控制在1W以內，大幅提升續航力，即便長時間使用也能保持穩定表現。