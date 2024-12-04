英業達證實加入SOAFEE汽車聯盟 為三大面向提供解方
代工大廠英業達（2356）深耕汽車電子多年，產品線已涵蓋汽車網路安全、電動車無線系統（OTA）、自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）以及電子控制元件（ECU）等領域；而團隊4日再傳出加入處理器矽智財大廠英商安謀（Arm）供嵌入式邊緣裝置使用的可擴充開放架構SOAFEE的消息，吸引市場關注。
根據SOAFEE公布消息指出，英業達正式加入SOAFEE 架構的行列，除了將在「HPC、閘道和電子駕駛艙」方面，提供頂尖的尖端解決方案，也將為整個架構實際帶來豐富的專業知識及助力。對此，英業達也證實這個消息並直言，旗下汽車電子團隊將緊跟著生態系統的發展勢頭，並將軟體定義汽車逐步推向現實。
英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品的研發、製造及銷售，而近年團隊為落實多元產品線佈局，也積極攜手不同領域的業者進行合作，目前已攜手半導體業者恩智浦、資安商VicOne、Carota、亞馬遜等企業，共同瞄準汽車網路安全和電動汽車無線（OTA）開發多項技術，而今日則再傳出加入Arm打造的供嵌入式邊緣裝置使用的可擴充開放架構（SOAFEE）。
據悉，由Arm親自建構的SOAFEE架構，主打以「軟體定義汽車（SDV）」，而SOAFEE自從2021年推出以來逐步壯大，至今參與的成員數量早已超過50家，成員廣納半導體晶片商、軟體供應商、系統整合商、雲端服務供應商、車廠與一級供應商，大家攜手為SOAFEE架構提供更多專業意見及技術上的貢獻。
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