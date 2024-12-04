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和碩加入 Zettabyte 陣容！採 Zware 定義 AI 高效運算典範

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影

人工智慧（AI）資料中心建置與運營商智百特（Zettabyte）3日宣布，與全球知名的電子製造服務（EMS+）供應商和碩（4938）締結策略聯盟，並且和碩將採用Zettabyte自行開發的GPU軟體解決方案Zware，以提升AI伺服器的運算效率，建立全新的AI高效運算典範。

和碩是第二家加入Zettabyte陣容的一線AI相關領域大廠夥伴，促使和碩加入Zettabyte陣容的主因在於Zettabyte所開發的獨特創新GPU軟體解決方案Zware，這是一套突破性的AI資料中心管理軟體解決方案，能讓AI工作負載在多個GPU、伺服器和資料中心間執行，不僅有效提升運算效率，亦能大幅減少用電量，尤其適用於運算數量大的GPU。透過Zware優化GPU效率，可作為未來台灣發展AI資料中心最佳的節能解決方案，讓企業以更少的能源達成更多的目標。

Zettabyte董事長邰中和表示：「與和碩結盟是我們重新定義AI基礎設施的重要里程碑。在和碩的支持下，我們將能加速拓展我們的解決方案，並滿足對高效能、高性能 AI 運算日益增長的需求。」這項合作將突顯Zettabyte在AI資料中心領域的領導地位，以及為全球企業提供革新性技術的能力。

和碩與Zettabyte合作符合其推動AI與科技生態系統創新發展的整體策略。和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍表示：「我們與Zettabyte的合作實現了我們對打造永續、具規模拓展性的AI解決方案的共同願景。我們很高興看到Zware的潛力，該技術有望大幅降低電力消耗，同時提升AI運算效能。我們相信，Zware將大幅增強我們在市場上推出的新型AI伺服器產品。」

AI 和碩

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