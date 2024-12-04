投資美股「這檔」有看頭 00971美股 ETF 12月18日強勢開募

國內ETF市場火熱，除台股主題外，美、日股ETF也因為行情頻創新高同步吸引投資人目光，成為海外股票ETF市場布局焦點。野村投信年終鉅獻，首度重磅推出野村美日ETF傘型基金，其中美股投資潛力與人氣長期不墜，全球資金大舉擁向美股，顯見美股投資仍然保持增速。

全台首檔野村美日ETF傘型基金的野村美國創新研發龍頭ETF（00971），主要就是看好美國企業不斷創新研發所造就股市長期向好的投資機會，瞄準美國龍頭研發霸主，以年配息設計與15元親民價格發行，預計於12月18日展開募集。

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）追蹤彭博研發龍頭指數，擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」，可謂是一檔會持續不斷進化的美股ETF，時刻掌握變化快速的未來趨勢。根據實證研究，00971追蹤彭博研發龍頭指數2007年以來迄今總報酬達1,086.07%，不僅勝過美股主要指數，如：S&P500、NASDAQ、道瓊與羅素2000指數約241.39%至769.05%不等，顯示彭博研發龍頭指數長期成長潛力更勝美股主要指數，在波動度表現則與大盤或主要指數相當。

今年以來全球股市普遍上揚，最大的股市領頭羊即是受惠於美國經濟表現強勁與聯準會降息循環激勵的美股，美股今年來累計吸引資金淨流入居各國股市之冠，根據統計，今年以來S&P 500指數上漲20.96%，科技股為主的NASDAQ指數上漲18.99%，擁有高人氣科技大廠如輝達與台積電（2330）ADR等的費城半導體指數則上漲19.35%、表現亮眼；但是如果透過聚焦各領域研發創新龍頭所代表的「彭博研發龍頭指數」，今年以來已大漲29.77%、表現傲視群雄，究竟「研發龍頭」有何迷人之處？

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，美國無庸置疑是全球龍頭企業大本營，從AI 到日常生活，「創新」商機盡在美國，進一步分析主要關鍵原因在於，美國企業每年投入大量資金進行研發，研發支出規模名列全球第一，根據國際專業機構研究顯示，研發(R&D)占營收比重愈高的美國企業，不論在報酬力、利潤力或成長力等各面向的表現皆明顯占有優勢，研發(R&D)占營收比排名前五分之一的企業，其平均淨利成長率達88.1%，遠高過第二個五分位的14.3%、甚至是最後五分位的-49.5%，而美國企業投入研發金額高達7,616億美元，甚至超過第二到第十六名國家的總合金額7,531億美元，顯示投資鎖定美股研發龍頭可望協助投資人參與各產業的未來發展機會與長期投資增長潛力。以彭博研發龍頭指數為例，研發投入愈高的企業，其股價表現續航力及長期總報酬潛力，明顯優於美股大盤，獲利表現甚至比一般企業更亮眼。

野村美日ETF傘型基金之野村美國創新研發龍頭ETF（00971）基金經理人林怡君分析指出，00971追蹤彭博研發龍頭指數，以美國前1,000大市值公司普通股票為主體，透過關鍵要角的「研發費用篩選」，個股研發費用須連續三年均正成長且研發占銷售額比率須在前90%等標準，加上市值/流動性檢驗，最後透過市值排序與加權，精選出前50大成分股，並以單一個股上限8%、產業上限40%保有適度投組分散性，指數篩選出的「研發龍頭」股，有助於掌握趨勢脈動帶來的各產業商機與美股產業輪動機會，其次，彭博研發龍頭指數除每年兩次（4月、10月）成分股定期審核外，另外1、4、7、10月權重再平衡，以保持強勁動能。例如2007年金磚四國當紅時帶動的工業領頭企業、2014年受惠於智慧手機爆發性成長的手機/平板硬體商，乃至於2020年疫後商機帶來的線上(online)社群與金流平台紅利，以及近期AI起飛所引領的科技軟硬體應用商機等等，更棒的是其個別產業的成分股也會持續進化。

舉例來說，彭博研發龍頭指數在資訊科技產業的前三大成分股，由2007年通訊與電腦硬體大廠「Cisco/Intel/Apple」，到2017年的智慧軟硬體應用廠商如「Apple/Oracle/Intel」，目前進化至2024年的AI雲端龍頭企業「Apple/Microsoft/Nvidia」，透過一籃子優質股票掌握具產業前景、具有成長潛力的創新科技題材，讓投資人免於煩惱挑選個股，便可輕鬆掌握時代尖端科技的研發商機及投資契機，投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，預約美股早鳥列車，捕捉關鍵投資新浪潮，掌握美國創新大趨勢。

展望未來，時序即將邁入2025年，黃宏治表示，AI即將迅速普及，加上各大經濟體逐步進入降息周期，有望支持經濟發展，利好美股。美國大型科技公司擁有較佳的資產負債表及現金流量，今年第3季業績大部分超出預期，市盈率仍處於合理水平，特別是科技巨頭財報獲利優於預期表現亮眼，企業盈利增長能夠持續攀升。Alphabet執行長認為AI投資不足的風險遠大於投資過多，對科技巨頭而言，投資AI才能在AI發展中維持領先地位，並在長遠的未來收穫AI趨勢所帶來的巨大商機，AI進入日常生活的速度，將比預期更快，從PC、NB、手機，以及相對應的各大軟硬體廠商，都正在加速彼此合作，而這一切都只是剛剛開始。

根據數據公司 Statista 預測，AI產業到2030年複合成長率高達28%，AI趨勢是未來十年最好的投資機會，AI百花齊放的多頭格局即將開展，爾後相關應用可望如雨後春筍接棒大幅成長，對於參與美股的投資人，不妨透過00971野村美國創新研發龍頭ETF來追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，投資未來科技發展，掌握一籃子強勢股長多行情，而目前已投資美股、抑或是滿手AI科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦研發龍頭的ETF來增加其他美國產業先鋒的佈局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也擴大投資機會面，透過聚焦研發先鋒，邁向創新投資巔峰。