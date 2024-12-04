南韓史上最短戒嚴 台股供應鏈具潛在轉單效應
南韓總統宣布緊急戒嚴，然稍後韓國國會深夜表決通過「取消戒嚴令」決議後，又宣布「解嚴」，面臨南韓政局動盪，台股法人機構預期，消費性產品如手機與高頻記憶體HBM可能有潛在轉單效應，台灣受惠股包括弘塑（3131）（美光HBM濕製程設備）、譜瑞-KY（4966）（T-con），至於昇佳（6732）（三星手機光感元件）影響則為中性。
法人機構表示，三星手機所使用的光感元件主要供應商為昇佳，三星占昇佳營收比重約40~50%，若生產受影響，未來訂單有機會由其他安卓手機遞補上來，而昇佳也是安卓陣營的主要供應商之一，定單一增一減，影響中性。
HBM方面，由於Samsung、SK Hynix記憶體生產重心在南韓，有可能潛在訂單轉往美系供應商美光，而弘塑為美光HBM濕製程設備主要夥伴，間接受惠，此外三星與LGD為全球面板主要供應商，潛在面板訂單若由南韓轉往中國，譜瑞-KY則有機會分食三星自家IC設計LSI的面板T-con訂單。
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