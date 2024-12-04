美超微下市危機暫解 麗臺、華泰、雙鴻鬆口氣

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
AI伺服器大廠美超微（Super Micro）。路透
AI伺服器大廠美超微（Super Micro）。路透

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）昨（3）日宣布，董事會設立的獨立特別委員會已完成審查，並未發現管理層或董事會存在不當行為的證據，無須重新編制財報，將在期限內繳交2024會計年度的10-K年報。

這意味美超微下市危機暫時宣告解除，麗臺（2465）、華泰（2329）、雙鴻（3324）、尼得科超眾、南俊國際（6584）與優群（3217）等美超微協力廠鬆口氣。

美超微公布獨立特別委員會的調查結果，並宣布高層組織大搬風，激勵2日股價回神狂飆近29%，以每股42美元作收，3日早盤漲逾8%。

隨著美超微有望走出下市風暴，美超微概念股也同步狂歡慶賀，麗臺先前股價落難一路狂墜，昨日落底強彈、叩關漲停價76.1元，一舉收復五日線與月線，華泰也勁揚逾3%。

法人點名，台廠美超微供應鏈中，雙鴻負責供應水冷板，尼得科超眾由母公司日商Nidec供貨CDU，麗臺與美超微合作相關AI伺服器等產品，南俊為伺服器滑軌供應商，華泰負責組裝，優群主要供應美超微伺服器DDR 5連接器。

美超微今年8月底受到大型放空機構興登堡研究發表調查報告，指控公司長期「會計操控」，引發美國司法部調查，美超微董事會8月30日也宣布因應其審計委員會收到的訊息，成立特別委員會進行相關調查。

伺服器 華泰 超微

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