輝達推Rubin平台 鴻海、廣達、緯創等將受惠

輝達（NVIDIA）最新GB200伺服器本季小量生產之際，傳出也正如火如荼推進下世代平台「Rubin」，鴻海（2317）、廣達（2382）等伺服器代工廠明年迎來GB200伺服器放量利多之際，隨著下世代平台複雜度升高、整合價值提升，代工廠在輝達供應鏈扮演的角色也更重要。

鴻海是輝達最大AI伺服器組裝廠，輝達每年都會推出新一代AI晶片，鴻海與客戶共同協作開發，並可望搶下多數訂單比重，將是輝達衝刺AI晶片市占率最大受惠台廠。法人看好，輝達下世代平台生產複雜度將增加，推升伺服器系統整合價值，除鴻海外，廣達、緯創及緯穎等代工廠也將受惠。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，AI伺服器將占2025年整體伺服器營收比重超過50%，目標在全球AI伺服器市場中占據至少40%份額。鴻海的雲端網路部門將成為主要產品部門之一，並與消費智能產品部門並列重要地位，預期AI伺服器在未來幾年，還是可以持續高速發展。

劉揚偉說，鴻海藉由在AI伺服器掌握研發、數位製造平台、垂直整合、客戶關係及全球布局等競爭優勢，在客戶強勁需求帶動下，AI伺服器前三季營收成長超過兩倍，占整體伺服器營收比重已超過四成。

劉揚偉指出，GB200機櫃本季小量出貨，明年第1季放量，未來幾季出貨量持續成長，尤其雲端服務供應商（CSP）要大量部署，主權AI也要推動之下，2025年出貨量將逐季上升。

廣達AI需求持續強勁，訂單源源不絕，廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令表示，GB200伺服器會如預期於本季底量產、明年首季放量出貨，明年AI伺服器營收將延續今年動能，維持三位數百分比的成長幅度。

廣達也說，下世代AI伺服器平均銷售單價估將較前一世代成長二至三倍，由於零組件成本高昂、產品架構複雜度提高，客戶希望廣達在量產前預先儲備關鍵零組件庫存，確保關鍵零組件供應順利及順利交貨。



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