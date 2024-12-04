英特爾前執行長基辛格閃退 新品照推牽緊台廠的手
英特爾前執行長基辛格閃退，震撼市場，惟英特爾未因CEO換人而停下與台灣夥伴合作的腳步，昨（3）日在台北舉行資料中心暨AI解決方案說明會，攜手鴻海（2317）、智邦（2345）、和碩（4938）、仁寶（2324）等十餘家夥伴，推出搭載英特爾最新Intel Xeon 6與Intel Gaudi 3 AI加速器等新晶片的終端裝置大搶商機。
英特爾亞太暨日本區總經理莊秉翰開場提到，這段時間裡，現場很多人與基辛格有機會見面交流，可以感受他對於台灣生態系的堅定支持。基辛格領導英特爾期間也推動了多項重要的創新，為公司制定策略，使其重回技術與製造的領導地位，為未來的發展奠定基礎。
展望未來，莊秉翰強調，英特爾承諾將延續基辛格帶領努力的成果，為客戶提供高品質、穩定可靠的產品。
英特爾昨日攜手智邦、安提國際、其陽、永擎電子、華碩、仁寶、鈺登科技、鴻海集團、技嘉、威強電、英業達、神雲科技、微星、和碩、雲達、神準、美超微、緯創、緯穎等夥伴，共同展出合作產品。
英特爾推出搭載P-core的Xeon 6與Gaudi 3 AI加速器，透過x86架構與開放生態系，支援企業建構具備最佳化總體擁有成本（TCO）及每瓦最佳效能的AI系統，以更佳的效率和成本效益滿足客戶複雜的工作負載。
英特爾Xeon 6處理器是專為邊緣到資料中心和雲端環境的AI效能需求而打造。相較於上一代處理器，Xeon 6效能提升二倍，目前市場上高達73％的GPU伺服器主處理器使用Intel Xeon系列處理器。Gaudi 3 AI加速器專為大規模AI運算所設計，較BF16的AI運算能力提高四倍。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決
📢 LINE免費貼圖7款來了！可愛動物亂鬥 馬來貘、小薩、狗幾、喔熊慶耶誕
📢 LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 CASETiFY胡子碰碰手機殼2款可愛開箱！台式早餐圖案聞香 磁吸卡套支架極速感應
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言