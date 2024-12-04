英特爾前執行長基辛格閃退 新品照推牽緊台廠的手

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

英特爾前執行長基辛格閃退，震撼市場，惟英特爾未因CEO換人而停下與台灣夥伴合作的腳步，昨（3）日在台北舉行資料中心暨AI解決方案說明會，攜手鴻海（2317）、智邦（2345）、和碩（4938）、仁寶（2324）等十餘家夥伴，推出搭載英特爾最新Intel Xeon 6與Intel Gaudi 3 AI加速器等新晶片的終端裝置大搶商機。

英特爾亞太暨日本區總經理莊秉翰開場提到，這段時間裡，現場很多人與基辛格有機會見面交流，可以感受他對於台灣生態系的堅定支持。基辛格領導英特爾期間也推動了多項重要的創新，為公司制定策略，使其重回技術與製造的領導地位，為未來的發展奠定基礎。

展望未來，莊秉翰強調，英特爾承諾將延續基辛格帶領努力的成果，為客戶提供高品質、穩定可靠的產品。

英特爾昨日攜手智邦、安提國際、其陽、永擎電子、華碩、仁寶、鈺登科技、鴻海集團、技嘉、威強電、英業達、神雲科技、微星、和碩、雲達、神準、美超微、緯創、緯穎等夥伴，共同展出合作產品。

英特爾推出搭載P-core的Xeon 6與Gaudi 3 AI加速器，透過x86架構與開放生態系，支援企業建構具備最佳化總體擁有成本（TCO）及每瓦最佳效能的AI系統，以更佳的效率和成本效益滿足客戶複雜的工作負載。

英特爾Xeon 6處理器是專為邊緣到資料中心和雲端環境的AI效能需求而打造。相較於上一代處理器，Xeon 6效能提升二倍，目前市場上高達73％的GPU伺服器主處理器使用Intel Xeon系列處理器。Gaudi 3 AI加速器專為大規模AI運算所設計，較BF16的AI運算能力提高四倍。

AI 英特爾 處理器

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