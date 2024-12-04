羅昇11月營收勁揚77%
佳世達（2352）集團旗下羅昇（8374）企業昨（3）日公布11月自結合併營收達4.14億元，月增0.7%、年增77.6%；累計今年前11月合併營收32.90億元、年增15.9%，已超越去年全年的30.52億元。
羅昇表示，11月營運表現亮眼，主要是因為歐洲綠能產品銷售進入旺季，加上台灣自動化市場需求回溫，以及併入怡進工業的營收所致。法人指出，羅昇躋身CoWos供應鏈，後市可期。
工業電腦大廠友通今年6月中宣布，攜手旗下智動化技術服務供應商羅昇，共同投資台灣最大捆包機業者怡進，以強化AI智動化佈局，提升客戶智慧包裝堆棧一站式解決方案，其中，羅昇持股39%，友通持股31.65%。
展望明年，羅昇總經理李長堅稍早在法說會表示，今年下半年B／B值（北美半導體指數）已回到1.1至1.2之間，接單從今年第2季底、第3季起明顯復甦，預期明年可望逐季成長，明年四大事業成長樂觀可期。
在半導體方面，明年營運穩定成長。其中子公司資騰營收獲利穩健，已打入CoWoS供應鏈。
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