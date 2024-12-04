Switch 2升級規格 拚重返榮耀

任天堂新款家用遊戲機Switch 2即將在明年初上市，引發外界高度關注，任天堂原先打算再推遲一些時間才推新機，但隨著索尼、微軟等競爭對手持續侵蝕市占率，加上遊戲規格不斷提升，任天堂不得不盡快推出新機，以維持在家用遊戲機的市場地位。

業界人士指出，任天堂Switch遊戲自2017年推出以來，至今產品生命周期其實早已走到尾聲，甚至出現賣不動的現象，加上遊戲製作的規格愈來愈高，也讓Switch不易讓玩家有最佳體驗，唯有推出新機才能再次刺激買氣。

據悉，不少遊戲開發商已開始抱怨Switch的硬體規格與支援不符合當前的遊戲開發趨勢，任天堂也知道若想繼續從遊戲軟體中賺到錢，勢必要盡速推出新機，藉此取得更多遊戲商的支持，並進一步鞏固市占率。

此外，近期索尼推出PS5 Pro積極搶市，儘管售價高，引起不少玩家抱怨，但市場競爭激烈，也成為任天堂不得不盡速推出新機的原因之一。業界人士指出，Switch的市場定位以及售價雖然與索尼PS5 Pro不盡相同，但同樣都重視是否取得銷售先機，若Switch 2太晚推出，玩家可能會失去耐心，轉向其他遊戲機陣營。