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耗盡董事會耐心 基辛格「被退休」

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
英特爾執行長基辛格一日無預警退休震撼全球半導體業。（路透）
英特爾執行長基辛格一日無預警退休震撼全球半導體業。（路透）

英特爾執行長基辛格意外「閃退」，多家國外媒體引述知情人士報導，揭露基辛格下台的內幕，導火線為他掌舵近四年來，扭轉英特爾頹勢的計畫都未見成效，逐漸耗盡董事會的信心與耐心，上周遭遇逼退壓力，最後他無奈選擇退休

綜合彭博資訊、路透等外媒報導，英特爾董事會去年便因擔心該公司在設計人工智慧（ＡＩ）晶片的腳步落後於輝達、超微等對手，持續對基辛格施壓，雙方的對立在上周達到一觸即發的關鍵時刻。

知情人士說，當時基辛格與董事會在討論英特爾贏回市占率和縮小與輝達差距方面的相關進展，但董事會認為基辛格野心勃勃且耗資巨大的扭轉頹勢計畫，既沒有成效，改革進展也不夠快，於是給了基辛格兩個選項，一是退休，二是被解職，結果基辛格選擇宣布十二月一日起在英特爾退休。

基辛格一度被封為英特爾救星，他十八歲開始在英特爾工作，但在二○○九年離職，成為VMware執行長，二○二一年重返英特爾時，承諾將重新奪回該公司的晶片製造領先優勢，並為英特爾規畫四年藍圖，然而壯志未酬，先遭逼退。

英特爾表示，在董事會尋找執行長繼任者期間，財務長辛斯納及產品部門執行長霍特豪斯將擔任臨時共同執行長；英特爾董事會獨立主席葉里將任臨時執行董事長。

不過，英特爾要找到繼任並不容易，在六十三歲的基辛格被任命前，華爾街便有好幾個揣測人選，包括現為鎧俠執行董長的史密絲，華爾街也呼籲應該挖角超微執行長蘇姿丰。Rosenblatt證券公司分析師摩塞斯曼指出，在創新循環比以往更密集的當前，要找到有多年經驗的外部執行長絕非易事。

英特爾 華爾街 退休

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