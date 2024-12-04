聽新聞
0:00 / 0:00
耗盡董事會耐心 基辛格「被退休」
英特爾執行長基辛格意外「閃退」，多家國外媒體引述知情人士報導，揭露基辛格下台的內幕，導火線為他掌舵近四年來，扭轉英特爾頹勢的計畫都未見成效，逐漸耗盡董事會的信心與耐心，上周遭遇逼退壓力，最後他無奈選擇退休。
綜合彭博資訊、路透等外媒報導，英特爾董事會去年便因擔心該公司在設計人工智慧（ＡＩ）晶片的腳步落後於輝達、超微等對手，持續對基辛格施壓，雙方的對立在上周達到一觸即發的關鍵時刻。
知情人士說，當時基辛格與董事會在討論英特爾贏回市占率和縮小與輝達差距方面的相關進展，但董事會認為基辛格野心勃勃且耗資巨大的扭轉頹勢計畫，既沒有成效，改革進展也不夠快，於是給了基辛格兩個選項，一是退休，二是被解職，結果基辛格選擇宣布十二月一日起在英特爾退休。
基辛格一度被封為英特爾救星，他十八歲開始在英特爾工作，但在二○○九年離職，成為VMware執行長，二○二一年重返英特爾時，承諾將重新奪回該公司的晶片製造領先優勢，並為英特爾規畫四年藍圖，然而壯志未酬，先遭逼退。
英特爾表示，在董事會尋找執行長繼任者期間，財務長辛斯納及產品部門執行長霍特豪斯將擔任臨時共同執行長；英特爾董事會獨立主席葉里將任臨時執行董事長。
不過，英特爾要找到繼任並不容易，在六十三歲的基辛格被任命前，華爾街便有好幾個揣測人選，包括現為鎧俠執行董長的史密絲，華爾街也呼籲應該挖角超微執行長蘇姿丰。Rosenblatt證券公司分析師摩塞斯曼指出，在創新循環比以往更密集的當前，要找到有多年經驗的外部執行長絕非易事。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決
📢 LINE免費貼圖7款來了！可愛動物亂鬥 馬來貘、小薩、狗幾、喔熊慶耶誕
📢 LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 CASETiFY胡子碰碰手機殼2款可愛開箱！台式早餐圖案聞香 磁吸卡套支架極速感應
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言