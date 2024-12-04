任天堂推新機明年4月前上市 鴻海、鴻準、旺宏等全力備貨

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
任天堂新款家用遊戲機Switch 2即將進入上市前量產階段，鴻海、鴻準、旺宏、偉銓電等供應鏈總動員，全力備貨。（路透）
任天堂新款家用遊戲機Switch 2即將進入上市前量產階段，鴻海、鴻準、旺宏、偉銓電等供應鏈總動員，全力備貨。（路透）

外電報導，任天堂新款家用遊戲機Switch 2所使用的輝達（Nvidia）處理器晶片T239正運往越南進行組裝，首波晶片到貨量達83.6萬顆，意味著Switch 2即將進入上市前量產階段，包括鴻海（2317）、鴻準（2354）、旺宏（2337）、偉銓電等供應鏈也將跟著總動員，全力備貨滿足任天堂需求。

根據外媒universo Nintendo指出，輝達近期正式向位於越南的組裝廠發貨Switch 2處理器晶片T239，該工廠除最關鍵的T239外，也備貨RAM、機殼、記憶體、螢幕等零組件，只等T239一到貨，就可開始進行組裝作業。

由於先前任天堂Switch 2的上市消息一直只聞樓梯響，如今隨著T239即將運往越南，間接證實任天堂勢必會在明年推出Switch 2，若從供應鏈備貨的時程往後推算，Switch 2很可能在明年4月之前上市。

任天堂Switch 2 概況
任天堂Switch 2 概況

據悉，Switch 2的機殼以及機構件仍是由鴻準獨家供應，旺宏則獨家供應Switch遊戲卡用記憶體，偉銓電負責供應電源IC，鴻海負責最終組裝，相關業者在供應鏈均扮演吃重角色。

事實上，任天堂Switch 2即將量產的消息，從先前鴻準法說會即可窺知一二。鴻準當時在法說會指出，「明年遊戲機業務部分會比今年好很多，尤其是新機種在上市第一年通常會有不錯的表現」。外界解讀應是Switch 2上市日期不遠了。

法人認為，若明年初任天堂推出Switch 2，預料鴻準、旺宏、偉銓電等零組件供應商很可能在今年底或者明年初就必須要做好備貨準備，屆時供應鏈業績有望加溫。

任天堂Switch自2017年3月上市以來，至今累積銷售量已達1億4,604萬台、遊戲軟體累計銷售量來到13億610萬套。市場猜測，任天堂很可能明年第1季或者4月時推出Switch 2，藉此搶攻市場商機。

至於新機規格方面，外界推估可能具有雙螢幕設計，遊戲主機本身的續航力也會增加，同時在畫面處理與效能也將同步提升，甚至可能有部分AI功能加入。


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