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佳世達結盟日商 合攻東亞餐飲數位轉型商機

中央社／ 台北3日電

明基佳世達集團、拍檔科技轉投資企業星益欣今天宣布，與日本數位轉型先驅TIS INTEC集團旗下專注餐飲零售科技的高律科（Qualica）策略聯盟，將要搶賺東亞餐飲數位轉型財。

佳世達引述根據台灣經濟部統計處與市調機構Mordor Intelligence的研究報告指出，東亞3大經濟體包括台灣、東南亞與日本的餐飲市場，2024年度規模合計將突破4800億美元。

看好東亞市場的龐大交易商機，佳世達指出，潛在數位轉型需求的高度成長性，不僅有多元化餐食需求，也是國際連鎖品牌重要的拓展據點。

佳世達表示，台日資服界聯手，拚突破區域市場界限，擴大產品市占率，攜手推動亞太餐飲零售數位化布局。

佳世達說明，TIS INTEC集團做為驅動日本百工百業數位轉型的核心力量之一，長期致力於推動各產業的科技創新與升級。高律科為TIS INTEC集團的核心子公司，專業能力正是集團在餐飲零售領域的延伸。

佳世達 日本 餐飲

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