群創攜手JDI 瞄準車用合推OLED新顯示器
面板廠群創光電、CarUX與日本顯示器公司（Japan Display Inc；JDI）簽署協議成立eLEAP策略聯盟，為全球客戶提供創新的顯示器產品及解決方案。
群創說明，eLEAP 策略聯盟首次推出的產品是由CarUX和日本顯示器公司共同推廣的32吋有機發光二極體（OLED）整合型車內顯示器，讓OLED顯示器亮度提高1倍，更使OLED顯示器壽命延長3倍。
群創光電目前為CarUX與日本顯示器公司的Eleap策略聯盟產品合作提供支援。
群創指出，為滿足客戶對於先進OLED顯示器技術的需求，JDI開發一項革命性的次世代OLED，稱為eLEAP。群創表示，eLEAP為世界上第一個使用光刻技術生產的低成本、高精度像素圖案OLED，這是傳統OLED金屬光罩無法達成的。
群創強調，此次聯盟除使OLED顯示器亮度提高，顯示器壽命延長，並滿足全球客戶對於生動、高分辨率、高速、節能顯示器的需求，及以更低的成本，提供更高的性能；與傳統OLED相比，其高效的製造流程可將二氧化碳排放量減少一半，也是綠色科技。
群創說，32吋OLED整合型車內顯示器與JDI現有的高階32吋汽車級液晶顯示器產品相比，這次推出新的顯示技術可降低能耗76%，同時顯示解析度提高12%，亮度提高15%，對比度提高690倍。
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