代工四雄12月5日挾新品登醫療科技展 靠AI多路進擊搶商機

國內智慧醫療產業逐漸成熟，有代工四巨頭之稱的廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）及仁寶（2324）等，作為「AI領頭羊」除了將AI人工智慧技術導入實際的醫療領域、也打造出多款涵蓋AI的醫療應用產品，而隨著2024年度「台灣醫療科技展」即將在本周四（12/5）登場，各大廠也將帶著新產品現身，預計市場將再次掀起一波智慧醫療大浪。

事實上，亞太地區最具規模的醫療盛會「台灣醫療科技展」邁入第8屆，而今年活動將自本周四（12/5）於南港展覽館一館登場，大會除了安排一連三天的精彩活動、也邀請了多家大廠帶著旗下最新的產品、創新技術加入，展出內容相當豐富、涵蓋範圍廣泛，包括智慧醫材、數位療法、精準檢測等領域的最新成功，都可在現場一次實際觀看、體驗。

主辦單位指出，該展由「生策會、生策中心」等單位主辦，而今年的「台灣醫療科技展」，也持續聚焦智慧醫療、精準醫療、全齡健康等3大方向、9大領域，串聯全球醫療、科技、通路指標夥伴戰略結盟，加速醫療數位轉型、引領全球醫療科技創新與布局，並且屆時主辦單位將攜手各大企業，從各角度出發，融入AI等元素，共同開拓全球大健康產業新市場、新商機。

事實上，台鏈四大代工廠目前皆已在醫療設備供應鏈完成卡位，而仁寶、英業達、廣達、緯創切入的角度都不盡相同，其中，仁寶作為四代工中深耕較久的業者，不僅已跟許多國內醫療院所達成合作，旗下消融技術自研產品也已敲開海外市場，隨著近年AI題材引爆後，廣達作為首先與輝達（NVIDIA）建立合作的業者，也憑藉影像分析、醫療電腦、行動護理等多項自研產品搶市，去年團隊也在醫療科技展中，大放異彩。

對此，英業達多年來透過旗下英華達及榮文生醫入手許多醫療科技大單，其中去年參展引發熱議的癌症腫瘤篩檢衍生技術「CTC檢測」，能透過抽血及分析，讓受測者在腫瘤發展早期階段，就提前檢測出來，並提早展開治療，也成為去年展場的一大熱門亮點。而今年英業達一樣透過英華達來參展，不過這次所在的展區，與其餘三大代工不同，主要是位於一樓民眾展區，瞄準客群有所區別，與台北聯合醫院等眾多院所比鄰，值得關注。